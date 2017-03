Oldtimertreffen: Runderneuerte Website ist online

Neumarkt: Anmeldung für 4. Juni im Internet möglich — Oldies am Stand der Stadt bei Freizeitmesse im Fokus - vor 8 Minuten

NEUMARKT - Komplett runderneuert präsentiert sich die Website des Neumarkter Oldtimertreffens www.oldtimertreffen-neumarkt.de. Im Vorfeld der diesjährigen Veranstaltung am 4. Juni ist sie sowohl optisch als auch technisch neu gestaltet.

Am 4. Juli erobern wieder die älteren Baujahre die Neumarkter Innenstadt. © Foto: privat



Auf allen Seiten spiegeln jetzt großformatige Bilder die Faszination des schmucken "Alteisens" wider, eigene Galerien nehmen den Betrachter mit auf eine Zeitreise auf zwei und vier Rädern. Grafisch und technisch konzipiert und umgesetzt hat den neuen Webauftritt die Neumarkter Auctores GmbH, die seit 2006 medienübergreifende Kommunikations- und Software-Strategien entwickelt und sich bereits seit Jahren für das Neumarkter Oldtimertreffen engagiert.

Damit die historischen Mobile auch auf mobilen Endgeräten wie Smartphones und Tablets gut zur Geltung kommen, hat Auctores ein responsives Webdesign entwickelt. "Dadurch passen sich die Inhalte automatisch der Bildschirmgröße des Endgerätes an, und alle Elemente lassen sich auch problemlos auf Touchscreens bedienen", sagt Peter Wernig, der als Projektleiter bei Auctores den Relaunch betreut.

Neben einer Präsentationsplattform ist die Website zugleich ein Arbeitsinstrument, mit dem sich die Teilnehmerverwaltung und auch die Pressearbeit des Neumarkter Oldtimertreffens organisieren lässt.

Seit gestern im Netz

Nach außen sichtbar wird die Online-Verwaltung durch das Anmeldeformular, über das der Interessent neben seinen Kontaktdaten die wesentlichen Informationen zu seinem Oldtimer eingeben kann. Für die Organisatoren bedeutet die Online-Erfassung schon bei der Anmeldung eine Erleichterung: "Das Abschreiben der postalischen Formulare entfällt. Wir prüfen die Eingaben und versenden anschließend direkt die Teilnahmebestätigung per E-Mail oder per Post", motiviert Organisationsleiter Manfred Schreiner alle Interessenten für den elektronischen Weg. Mit Hilfe der Datenbank werden die gemeldeten Fahrzeuge ferner gleich in die passenden Wertungsklassen einsortiert und für den Veranstaltungstag die Startnummern für die Fahrzeuge erstellt. Neben zahlreichen weiteren Funktionen lassen sich über das System auch die Bewertungen der Jury direkt erfassen und statistisch auswerten.

Die neue Website und damit auch das Anmeldeformular zum diesjährigen Neumarkter Oldtimertreffen sind seit 15. März freigeschaltet, Interessenten können sich ab sofort anmelden. "Um einen Standplatz in der Marktstraße garantieren zu können, müssen wir die Voranmeldungen allerdings auf 400 Teilnehmer limitieren", so Hauptamtsleiter Thomas Thumann.

Wer schon vorher Oldtimerluft schnuppern möchte, kann das am Stand der Stadt Neumarkt auf der Messe "Freizeit, Touristik & Garten" im Messezentrum Nürnberg tun. Am Freitag, 17. März, steht am Gemeinschaftsstand D 13 in Halle 6 das Thema Oldtimer im Mittelpunkt.

http://www.oldtimertreffen-neumarkt.de

nn

