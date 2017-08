Oliver Obst im Goldrausch

NEUMARKT - Die bayerischen Meisterschaft ist von den Neumarkter Bogenschützen in allen Jahrgangsstufen dominiert worden: Oliver Obst und die Damenmannschaft holten den Titel, Silber ging an Erik Kohler und das Junioren-Team, Bronze an Georg Girbinger. Dazu Platz fünf für Sara Wexler und Platz sieben für Diana Kohler.

„Schoss“ Gegner für Gegner aus dem Turnier: Oliver Obst. Foto: F.: lor



Das Sportgelände in Olching war Schauplatz für die besten 500 Bogenschützen aus ganz Bayern. 13 Teilnehmer aus Neumarkter Sicht waren dabei.

Der Erfolg stellte sich gleich am Freitag ein, als Georg Girbinger und Wolfram Illner das Geschehen in der Altersklasse mit diktierten. Girbinger heimste mit Platz drei das erste Neumarkter Edelmetall ein. Wolfram Illner landete auf Rang 16 – das Ergebnis reichte punktgenau für die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft. Karl Holland war nach jahrelanger Abstinenz wieder auf einer BM vertreten. In der Seniorenklasse konnte er sich im Mittelfeld behaupten.

Am Samstag ging es dann in den "Königsklassen" Damen und Herren Recurve sowie bei den Jugendlichen und Junioren zur Sache. Oliver Obst war auch auf die 70 Meter-Distanz ein Favorit.

Einen nach dem anderen

Nach den 72 Pfeilen der Qualifikation führte er mit 16 Ringen vor dem Zweitplatzierten und kickte in den Finals einen Gegner nach dem anderen vom Feld. Erst war Alt-Olympionike Armin Garnreiter dran, dann noch ein Schwabe und im mittelfränkischen Duell um Gold gegen Witali Kraf aus Wassertrüdingen war Oliver Obst immer derjenige, der als Sieger die Schießlinie verließ und so bayerischer Meister in der Herrenklasse wurde.

Als einigem Verein gelang es den Neumarkter Bogenschützen, dass sich eine Damenmannschaft zu diesem Event qualifizierte, somit war der Titel nur Formsache, doch die Quali zur DM war das Ziel. Tanja Pietz-Mraz trug wertvolle Ringe zu diesem Vorhaben bei. Im Einzel landete sie auf Rang 16. Andrea Lerzer startete verhalten, Sara Wexler dafür furios. Beide zogen ins Finale der besten Acht ein – und was zu diesem Zeitpunkt schon klar war – die Quali für die deutsche Meisterschaft war in trockenen Tüchern.

Silber für Lerzer

Dementsprechend die Freude bei den drei "Golden Girls" und Motivation fürs Finale. Sara Wexler schoss gut, doch den Lauf von Daniela Hübner konnte sie nicht stoppen und so war im Viertelfinale Endstation.

Lerzer zog glatt ins Goldfinale ein. Hier wartete Hübner, die den Wettkampf ihres Lebens schoss. Es entwickelte sich ein spannender Zweikampf auf hohem Niveau, den Hübner am Ende knapp gewann. Silber gab es für Andrea Lerzer.

Die Ergebnisse der Juniorenklasse: Lars Haubner, Fabian Obst und Alexander Nißlbeck wurden bayerische Vizemeister und dürfen zur DM. Jugendklasse: Platz im Mittelfeld für Simon Sommerer, Silber für Erik Kohler und Platz sieben für Diana Kohler.

