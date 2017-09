Ölsbacher Kraftsportler sitzen dem Spitzenreiter im Nacken

BERG/UNTERÖLSBACH - Jeder Neuanfang ist doppelt schwer. Diese Feststellung machten die SCO-Bankdrücker, als nach einer langen Sommerpause wieder zum Start für die erste Bayernliga-Runde im Bankdrücken gerufen wurde.

Die beiden Teams des SC Oberölsbach waren tolle Vertreter bei der Rückrunde im Bayernliga-Bankdrücken in Schrobenhausen und erreichten dort hervorragende Plätze. © Foto: Fügl



Für den Wettbewerb mit sieben Teams zeichnete der AC Olympia Schrobenhausen verantwortlich. Erfreulich aus Ölsbacher Sicht: Die Oberpfälzer waren erstmals mit zwei Teams am Start und konnten sich dabei gut behaupten.

Die Schwarzachtaler nahmen diesmal auch die Generation der "Bankdrücker-Senioren" in die Pflicht. Und von diesen konnte sich vor allem Mark Boronkai, der mit knapp 86 kg Körpergewicht an die Hantel ging, hervortun. Mit zwei sehr guten Versuchen über 170 und 180 kg fuhr er neue Bestwerte ein. Besonders wichtig dabei: Mit 118 Punkten besserte Boronkai das Mannschaftskonto erheblich auf.

Sportlicher Leiter Josef Seitz hatte zunächst mit der Anfangslast von 180 kg zu kämpfen und konnte diese erst in der Wiederholung sicher in die Wertung bringen. Die angestrebte Steigerung auf 190 kg aber war dann doch etwas zu viel. So steuerte er aber immerhin noch 110 Relativpunkte bei. Willi Gottschalk konnte dann noch gute 90 Punkte zur Wertung bringen. Im Drittversuch ging er noch an die 130 kg. Diese drückte er zwar, jedoch nicht regelkonform. Abgesichert wurde die Truppe von Albert Geitner. In vertrauter Manier drückte er drei gute Versuche bis 130 kg und sammelte somit 84 Relativpunkte.

In der Schlusswertung landete das Seniorenteam des SCO auf einem guten 5. Platz und ist immer noch in Schlagweite zum viertplatzierten SG Randersacker.

Erstmals in der Bayernliga der Bankdrücker gingen Kraftdreikämpfer in den SCO-Farben an den Start. Das Team SC Oberölsbach II ging als Quartett fast in Bestbesetzung an die Hantel.

Punktegaranten waren dabei die Schwergewichte Christoph Seefeld und Vereinskamerad Sebastian Heger, wobei Christoph Seefeld bei 120 kg Körpergewicht starke 138 Punkte "erbeutete". Vorausgegangen waren Versuche von 232,5 und 240 kg. Einen dritten Versuch führte er nicht durch, um Kraft für die Rückrunde zu sparen.

Auch Sebastian Heger blieb ohne Fehlversuch, das 92-Kilo-Kraftpaket bewegte 205, 212,5 und 217,5 kg tadellos zur Hochstrecke. Heger belohnte sich mit 137 Relativpunkten und zudem drei neuen Bestwerten. Der stellvertretende sportliche Leiter Marc Bielau konnte diesmal nur seinen zweiten Versuch in die Wertung bringen. Mit nur 72,5 kg Körpergewicht drückte er 167,5 kg in die Wertung, scheiterte jedoch hauchdünn an 177,5 kg. Mit 122 Punkten konnte er immer noch viele Zähler für das Mannschaftskonto sammeln.

Abgesichert wurde das Team von Maximilian Braun, der sich gerade in der Vorbereitungsphase zu den bayerischen Meisterschaften im Kraftdreikampf der Junioren befindet. Zu Beginn zwar aufgeregt, drückte er sich aber mit 170 und 180 kg zu einem neuen persönlichen Bestwert und schaffte beachtliche 114 Punkte.

Mit einem runden Mannschaftsergebnis kam das zweite Team auf knapp 400 Punkte und landete völlig unerwartet auf dem vorerst zweiten Platz der "Bayernliga-Bankdrücker". Spitzenreiter ist noch der KSC Frauenau (414 Punkte). Auch die Mannschaft aus dem Bayerwald liegt somit in Reichweite der SCO-Kraftdreikämpfer. Am 30. September wird zur zweiten und entscheidenden Runde beim AC Amberg aufgerufen.

HELMUT FÜGL