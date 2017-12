Ölsbacher Ringer feiern gemeinsam mit dem Meister

BERG/UNTERÖLSBACH - Der bereits feststehende Meister Isaria Unterföhring sorgt für einen krönenden Saisonabschluss bei den Oberölsbacher Ringern. Im letzten Bayernligakampf des Jahres gibt keine geringere als der beste Mannschaft ihre Visitenkarte beim SCO ab.

Saisonfinale in Unterölsbach: Danach können die Ringer endlich wieder Gewicht „nach oben“ machen. © Foto: Günter Distler



Ab 19.30 Uhr wird sich die Unterölsbacher Sporthalle noch einmal in ein Tollhaus verwandeln. Hier, vor heimischem Publikum, schlugen sich die heimischen SCO-Ringer bereits mit Anger, Berchtesgaden, Penzberg und Traunstein wahre Schlachten und so hofft man nun auch gegen den Meister aus München auf die gigantische Unterstützung der zahlreichen Oberölsbacher Fans, die ihre Lieblinge in dieser Saison schon mehrmals zu knappen Siegen gepeitscht haben.

Bei den starken Unterföhringern, die bisher zweimal verloren haben, bezog der SCO im Vorkampf eine 13:18-Niederlage. Die Oberpfälzer werden die Bayernliga-Saison nach einer starken Rückrunde auf dem fünften oder sechsten Rang abschließen.

Da die zweite Garnitur des SC Oberölsbach in der Bezirksoberliga auswärts in Burgebrach antreten muss, bestreitet die Schülermannschaft des SCO den Vorkampf gegen den TSV Weißenburg.

