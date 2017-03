Opel rollt los und klemmt Senior ein

PENTLING - Auf einem Autobahnparkplatz bei Pentling hat sich der abgestellt Opel eines 81-Jährigen aus Regensburg selbstständig gemacht und den Senioren eingeklemmt.

Während der Senior schon ausgestiegen war, rollte sein Opel los. Um sein Auto am weiterrollen zu hindern, griff der Mann ein, wurde dann aber vom linken Hinterrad überrollt und eingeklemmt.

Der 81-Jährige wurde durch die Berufsfeuerwehr Regensburg und die FFW Pentling gerettet. Er kam mit einer Kopfplatzwunde und Quetschungen am Bein in das Uniklinikum Regensburg. Glücklicherweise waren am Parkplatz zahlreiche Ersthelfer zugegen, die den Senior versorgten und auch den Notruf absetzten.

