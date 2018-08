Opernspaß im kühlen Wald

Berching: Feucht-fröhliche Wiederaufnahme des "Bekehrten Trunkenbolds" - vor 43 Minuten

BERCHING - An Christoph Willibald Ritter von Gluck (1714 – 1787) führt in Berching kein Kulturweg vorbei. Wenn der vorklassische Opernreformer seiner oberpfälzischen Heimat auch bald den Rücken kehrte und in europäischen Großstädten wie Mailand, London, Wien oder Paris Karriere machte, wird er hierzulande dennoch gefeiert. Wohl nicht zuletzt, weil seine Musik so bodenständig wirkt. Und weil er Ohrwürmer wie am Fließband produzierte. Bei der "Landpartie" rund um Berching gab es am Wochenende davon wieder einige zu hören.

HANS VON DRAMINSKI(Text und Fotos)