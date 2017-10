Opfer einer Intrige unter futterneidischen Taxifahrern?

65-Jähriger wegen Beleidigung eines Kollegen vor Gericht — Einspruch erhoben — Wortwahl nicht eindeutig geklärt - vor 58 Minuten

NEUMARKT - Der 65 Jahre alte Angeklagte sprach von einer Intrige und einem Komplott. Sein ehemaliger Arbeitgeber ziehe im Hintergrund die Fäden. Wegen Beleidigung eines Kollegen mit ziemlich deftigen Worten war ihm ein Strafbefehl ins Haus geflattert.

Symbolbild Foto: dpa



Dagegen hatte er Einspruch erhoben und kam, weil er sich auf Anraten des Gerichts und seiner Verteidigerin Silvia Kölbl auf die Rechtsfolgen beschränkte, mit einer geringeren Geldstrafe davon. Alle Beteiligten sind im Taxi-Gewerbe tätig, und da gab es offenbar gewissen Futterneid. Der Angeklagte behauptete, er sei lediglich zu dem Fahrer eines Wagens gegangen, der noch bei seiner früheren Firma angestellt ist, und habe ihm gesagt, auch ihn werde noch die gerechte Strafe ereilen. Wofür, wurde nicht so recht klar.

Der so auf kommendes Unheil vorgewarnte Taxler erinnerte sich an eine andere Wortwahl. Eine ganze Reihe von detailliert vorgetragenen Verbalinjurien sei da gefallen. Diese Ausdrücke habe er mit Sicherheit an diesem 10. Mai 2017 nicht in den Mund genommen, so der Angeklagte. Seine Zeugin war eine Kollegin im Wagen dahinter. Die bestätigte auch die düstere Drohung von Gerechtigkeit, konnte aber auch nicht ausschließen, dass während des längeren Wortwechsels derbe Ausdrücke gefallen sein könnten. Den Ausschlag gab die Aussage eines Kollegen, der mit im Wagen des Beleidigten gesessen hatte. Er bestätigte die üblen Bezeichnungen.

Für Richter Rainer Würth klang das glaubhaft. Überraschenderweise forderte Staatsanwältin Sarah Gubo eine schärfere Bestrafung. 40 Tagessätze zu 40 Euro schienen ihr angebracht. Das wären dann 400 Euro mehr als im Strafbefehl. Silvia Kölbl betonte, dass hier Aussage gegen Aussage stehe, sie aber ihrem Mandanten abnehme, dass er Opfer einer Intrige sei. Sie bat um etwas Nachlass vom Strafbefehl.

Richter Rainer Würth ließ sich erweichen und verringerte die Zahl der Tagessätze auf 20, jedoch bei gleichbleibendem Tagessatz von 40 Euro.

