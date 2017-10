"Oranges" Finale: Andi Köpcke auf Platz zwei

Die Sieger des Golfcubs am Habsberg stehen fest - vor 1 Stunde

VELBURG - 110 Golfer haben im Golfclub am Habsberg die Orange-Golfsaison beendet. Der Orange-Cup izählt zu den größten und beliebtesten Turnierserien in der Metropolregion Nürnberg.

Veranstalterin Sabine Michel schickte den ersten Flight auf die Runde. Andreas Köpke freute sich über den 2. Platz der Handicapklasse B. © Fotos: SMIC! Events & Marketing



"Beim Orange-Cup stehen neben dem sportlichen Ehrgeiz das harmonische Miteinander, ein toller Tag mit Freunden und nette Menschen im Mittelpunkt", erklärt die Event-Verantwortliche Sabine Michel die Idee der Turnierserie. Dass sich dieses Prinzip bewährt, zeigen die stets ausgebuchten Turniere.

Für die Siegerehrung holte Sabine Michel den Geschäftsführer des Jura Golf Park, Steve Anders, auf die Bühne und übergab mit den Sponsoren die Preise an die Gewinner. Anschließend bedankte sie sich bei allen Teilnehmern, Helfern und den Partnern für die Zusammenarbeit. Bei der anschließenden Party verblüffte Mentalist Danny Ocean mit einer Spontaneinlage die Gäste, während DJane Anja Hackl für den richtigen Beat sorgte.

2018 geht die Turnierserie erneut im Golfclub Lauterhofen (9. Juni), im GC Abenberg (21. Juli) und im GC Am Habsberg (29. September) an den Start. Anmeldungen werden online unter www.orangecup.de entgegengenommen.

Die Gewinner des Turniers

1. Brutto Damen: Dagmar Triska, Jura Golf Hilzhofen. 1. Brutto Herren: Uwe Hoffmann, GC Habsberg. Handicapklasse A: 1. Netto: Siegfried Schneider, GC Lauterhofen, 2. Netto: Jürgen Alt, GC Habsberg, 3. Netto: Heinz Fuchs, GC Habsberg. Handicapklasse B: 1. Netto: Nina-Maria Kellner, 1. GC Fürth, 2. Netto: Andreas Köpke, GC Habsberg, 3. Netto: Gerhard Sterr, GC Habsberg. Handicapklasse C: 1. Netto: Uwe Hammann, GC am Eixendorfer See, 2. Netto: Seval Tönnes, GC Habsberg, 3. Netto: Horst Mailer, GC Kronach.

Andreas Köpke freute sich über den 2. Platz der Handicapklasse B. © Fotos: SMIC! Events & Marketing



Sonderpreise: Nearest to the Pin Damen: Michaela Ehrengut, Jura Golf Hilzhofen, Herren: Andreas Sippl, Jura Golf Hilzhofen. Longest Drive Damen: Katrin Ertl, Jura Golf Hilzhofen, Herren: Marco Maisel, GC Lauterhofen. Sonderlosung unter allen Teilnehmern: Udo Linde, Jura Golf Hilzhofen.

