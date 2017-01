Orion dominiert den Winterhimmel

NEUMARKT - Der Winterhimmel zeigt sich bei klirrender Kälte besonders klar. Einige eiserne Sterngucker treffen sich deshalb jedes Jahr meist am dunkel gelegenen Stöckelberg nach den Feiertagen zur traditionellen Weihnachtsbeobachtung.

Dieses Bild bietet der nächtliche Winterhimmel. Foto: Foto: privat



Hierbei entstand ein Bild des Winterhimmels, das aus einem Stack von vier Bildern im oberen Bereich, um mehr Detailreichtum zu erhalten, und einem Einzelbild vom Horizont, damit die Größenverhältnisse des dargestellten Sternbildes ersichtlich werden, zusammengesetzt ist. Das Sternbild Orion ist die auffälligste, dominierende Konstellation am winterlichen Himmel.

Darin befindet sich der Orionnebel, welcher eine Geburtsstätte von Sternen darstellt. Im Teleskop lassen sich charakteristische, verwobene Gasstrukturen erkennen. Diese werden zum Teil von Sternen angeleuchtet, aber hauptsächlich durch den Sonnenwind wird dieser selbst zum Leuchten angeregt.

Der Orionnebel ist der einzige mit dem bloßen Auge erkennbare Nebel, der im Teleskop deutlich Farben zeigt, da er hell genug erscheint, um von den Zapfen der Netzhaut, die das Farbsehen ermöglichen, wahrgenommen werden zu können. Trotzdem ist er als nebelige Struktur erstmals 1610, im Jahre der Erfindung des Teleskops, einem Franzosen, Nicolas-Claude Fabri de Peiresc aufgefallen. Der Orionnebel befindet sich im Schwertgehänge des Sternbildes.

In einigen Milliarden Jahren wird der Orionnebel sich ähnlich entwickelt haben wie die der offene Sternhaufen junger blauer Sterne, die Plejaden. Links vom hellsten Stern des Nachthimmels, Sirius, zieht sich das Band der winterlichen Milchstraße über den Orion hinweg in den Zenit. Diese Milliarden Sonnen einer Spiralgalaxie, in der auch unsere Sonne beheimatet ist, zeigen sich erst im Feldstecher als kleine Lichtpünktchen. Diese und viele weitere Objekte lassen sich mit warmer Kleidung jeden Freitag auf der Sternwarte am Höhenberg ab 20 Uhr bei klarem Himmel beobachten.

