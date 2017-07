Ostendorfer: 132 Abiturienten erhielten ihre Zeugnisse

Entlassfeier im Reitstadel - "Ihr seid die Kapitäne der Zukunft"

NEUMARKT - Der "Zwergerlansturm" verlässt das Ostendorfer: 132 Abiturienten des Neumarkter Gymnasiums bekamen bei der Entlassfeier am Freitagvormittag ihre Zeugnisse überreicht.

132 Abiturienten des Ostendorfer Gymnasiums konnten am Freitag ihre Abschlusszeugnisse in Empfang nehmen. Die Entlassfeier im Historischen Reitstadel wurde von den Absolventen mit Reden und musikalischen Beiträgen gestaltet. © Foto: André De Geare



Mit 184 neuen Schülern hatte das Ostendorfer Gymnasium im Jahr 2009 einen Anmelderekord zu verzeichnen. Ein "Zwergerlansturm" sei das gewesen, wie Schulleiterin Ulrike Severa es in ihrer Rede augenzwinkernd bezeichnete. Heute, acht Jahre später, verlassen immerhin 132 dieser mittlerweile großgewachsenen Schüler das Ostendorfer mit bestandenem Abschlusszeugnis.

Um neun Uhr begann der große Tag für die Absolventen zunächst mit einem Gottesdienst in der Hofkirche. Danach wechselte die Feiergemeinschaft der Abiturienten und ihrer Familienangehörigen in den gegenüberliegenden Reitstadel, um die Zeugnisse entgegenzunehmen. Vielfach wurde der Tag auf Kameras festgehalten. Sowohl bei den Eltern, als auch in den Reihen der Abiturienten blickte man dabei in viele strahlende, aber auch bewegte Gesichter. Schließlich war diese Feier für die Abiturienten auch der Abschluss eines acht Jahre langen, gemeinsam bestrittenen Lebensweges.

"Kapitäne der Zukunft"

Passende Worte fanden sowohl Schulleiterin Ulrike Severa als auch die Abiturienten selbst in ihren Abschlussreden. Severa verglich die Schulausbildung mit dem Leben auf dem Schiff. "Es kommt auf die Kapitäne der Zukunft an und das seid ihr, wer sonst?", so die Schulrektorin. Sie legte den Absolventen ans Herz, sich weiter zu engagieren und auch in schwierigen Situationen nicht aufzugeben: "Im Falle einer Flaute gilt: Wenn man nicht segeln kann, muss man rudern. Das ist zwar anstrengend, aber keine Flaute hält ewig."

Rebecca Witt, Theresa Beck und Tobias Gradl, die die Abschlussrede der Abiturienten übernahmen, verglichen ihre Schulzeit hingegen mit einem Fußballspiel. Bis in die Verlängerung, also die Oberstufe, habe das Spiel gedauert, eine durchaus schöne, aber nicht immer einfache Zeit. Einige Abseitspositionen und Fouls habe es gegeben, bevor sich die Schüler im neuen großen "Stadion" Ostendorfer Gymnasium zurechtgefunden hätten. Doch der "FC ABIlity", wie sie ihr Team in Anlehnung an das Abiturmotto nannten, wäre natürlich nicht hier, wenn sie das Spiel am Ende nicht für sich entschieden hätten. Selbstverständlich auch gegen den Nachbarverein aus dem Willibald-Gluck-Gymnasium.

Zwei Mal die Bestnote

Im Anschluss an die Reden erhielten die Absolventen dann endlich das begehrte Abiturzeugnis überreicht. Besondere Auszeichnungen erhielten Julia Nagl, die für ihr 1,0-Abitur den Landratsreis für das beste Abitur der Schule überreicht bekam. Den Preis des Oberbürgermeisters der Stadt Neumarkt erhielt Sophie Ovenhausen, die ebenfalls die Bestnote erzielte. Einen Buchpreis verlieh das Ostendorfer Gymnasium an Lena Großhauser, Luisa Riedel, Julia Nagl, Lea Lukas, Nicole Vieracker, Rebecca Witt, Marlene Lux, Nicholas Schäfer, Adam Schönstedt und Constantin Böhm für die besten Seminararbeiten in den einzelnen Fächern sowie an weitere 17 Schüler mit der Abiturnote 1,5 oder besser.

Wie immer hatte das Ostendorfer Gymnasium bei der Entlassfeier der Abiturienten auch musikalisch einiges zu bieten. So trugen die schuleigene Camerata sowie der Kammerchor mit klassischen Stücken zur Veranstaltung bei. Auch die jetzigen "Zwergerl", also die Fünftklässler des Ostendorfer Gymnasiums, versüßten die Entlassfeier der Abiturienten mit dem Musikstück "The Rhythm of Life is a Powerful Beat". Beeindruckende Einzelvorstellungen lieferten zudem die Abiturienten Jonas Meier auf der Gitarre sowie Julia Nagl am Klavier ab.

jum