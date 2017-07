Ostendorfer: Stolz auf Gemeinschaft

Neumarkt: Abschlussfeier am OG — 90.000 Seiten korrigiert - vor 1 Stunde

NEUMARKT - "Letzter Schultag, wir haben es geschafft." So locker und auch schon in Ferienstimmung begrüßte Ulrike Severa, Schulleiterin des Ostendorfer Gymnasiums, ihre bestens aufgelegten Schüler und Kollegen.

Gut gelaunt am letzten Schultag: Bei der Abschlussfeier des Ostendorfer Gymnasiums erinnerte Schulleiterin Ulrike Severa an Meilensteine des Schülerlebens. © Helmut Sturm



Gut gelaunt am letzten Schultag: Bei der Abschlussfeier des Ostendorfer Gymnasiums erinnerte Schulleiterin Ulrike Severa an Meilensteine des Schülerlebens. Foto: Helmut Sturm



"Was genau haben wir denn nun geschafft?", fragte Severa. In nüchternen Zahlen waren das 37.000 Unterrichtsstunden, 1200 Schulaufgaben und Klausuren, 90 000 beschriebene und korrigierte Seiten .– eine Säule von 20 Metern Höhe. Diese Säule zählt schon für den Moment – für das Vorrücken in die nächste Jahrgangsstufe. Thema des Abschlussgottesdienstes war: Was zählt wirklich? Woran erinnert man sich noch nach vielen Jahren? An die Note der Englischschulaufgabe in der 3. Klasse wohl eher nicht.

Bilderstrecke zum Thema Abschlussfeier Ostendorfer An was erinnert man sich später, wenn man an die Schulzeit denkt? Bei der Abschlussfeier des Ostendorfer-Gymnasiums gab es viele denkwürdige Momente.



"Aber ich wette", so die Schulleiterin, "viel später werden sich viele von Euch noch an Konzerte, den Toleranztag, die Weltfairänderungswoche, das Schullandheim, den Skikurs, die Studienfahrt, die gemeinsame Arbeit in der Unesco-Gruppe, die Aufgabe als Tutor, Übernachtungen im Schulhaus und an Menschen erinnern. An Lehrer, gut oder weniger gut, an Freunde und beeindruckende Momente in der Aula. Wie wir gemeinsam um Ernst Haas getrauert haben, wie wir am Tag der Menschenrechte unsere Solidarität mit all denen gezeigt haben, die wegen ihres Engagements für Freiheit und Gerechtigkeit verfolgt werden."

Wahrscheinlich werden sich viele auch an die Schlussfeiern erinnern. Was zählt da besonders? Severa: "Dass wir alle stolz sind auf besondere Leistungen am OG und sie dementsprechend würdigen und dass wir uns von allen, die die Schulgemeinschaft verlassen, verabschieden. Dass wir danke sagen für ein ereignisreiches Schuljahr, das wir gemeinsam verbracht haben – das ist es, was zählt."

Tränen der Rührung

Von Jubel und Applaus begleitet wurden die Klassenbesten geehrt. Die Verabschiedung der Referendare und Lehrer geriet zum Event. Stehende Ovationen und ohrenbetäubendes Gekreische zeugten von einem besonderen Verhältnis. Kleinste Gesten, wie die Handfläche hinters Ohr gehalten, reichten um wieder Kreisch-Alarm auszulösen. Tränen der Rührung flossen.

Mucksmäuschenstill war es, als Deutschlands bestes Violin-Duo, Konstantin und Kilian Klin, zeigte, wie Charles-Auguste Bériots Duo Konzert Nr. 1 g-moll, op. 57,1(1) Moderato klingen kann. Ohne Notenblatt. Die Zeremonie der Ehrungen wurde aufgelockert durch die Schulbands "free2play" und "freeafternoon".

Besonders geehrt wurden die Tutoren, Streitschlichter, Schulsanitäer, Unesco-AG, 36 Sprachpaten für die Betreuung jeweils eines Grundschülers mit Migrationshintergrund, die Schülermitverantwortung und die drei Schülersprecher, die die Ehrungen mit moderiert haben.

HELMUT STURM