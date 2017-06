Ab sofort darf abgestimmt werden: Welches der folgenden Bilder gefällt Euch am Besten? Verteilt Schulnoten von 1 bis 6 und kürt die Sieger - oder schickt uns weitere Bilder von Zeitungsente Paula Print im Urlaub. Welche Städte und Länder folgen als nächstes? Nehmt sie mit auf Reise und schickt uns Eure Fotos (mit ein paar Infos dazu)! Paula Print gibt es für 3 bis 5 Euro (je nach Größe) in der NN-Geschäftstelle, Mühlstraße 5 in Neumarkt, zu kaufen: montags 7.30- 17 Uhr, dienstags bis donnerstags 7.30-17.30 Uhr und freitags 7.30-16 Uhr.