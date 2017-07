Paar will Großeinkauf an Kassiererin vorbeischmuggeln

Waren im Wert von 174 Euro waren in Kinderfahrradanhänger versteckt

AMBERG - Über eine Stunde war ein Pärchen am Montagmittag in einem Amberger Lebensmittelladen mit ihrem Wocheneinkauf beschäftigt. An der Kassen wollten die beiden allerdings nicht alles bezahlen.

Das Paar kaufte gegen 13 Uhr in einem Großmarkt in der Pfistermeisterstraße fleißig ein. An der Kasse wollten die beide allerdings nur einige wenige Dinge bezahlen, wie die Polizei mitteilte. Die restlichen 72 Waren in einem Wert von 174 Euro versuchte das Pärchen in einem Kinderfahrradanhänger an der Kassiererin vorbeizuschmuggeln.

Das aufmerksame Personal beobachtete jedoch das Vorhaben der beiden Diebe. Eine Angestellte konnte die 39-jährige Frau mit dem Fahrradanhänger anhalten, während ihr männlicher Begleiter noch vor dem Eintreffen der herbeigerufenen Polizei flüchtete. Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls. Die Beamten versuchen über sie ebenfalls die Personalien ihres Mittäters zu ermitteln.

