Pam Pam Ida in Kastl

Die Newcomer spielen am 5. Oktober im Festzelt - vor 1 Stunde

KASTL - Das Festzelt ist zwar beheizt, aber die oberbayerische Band Pam Pam Ida wird dem Publikum am 5. Oktober in Kastl mit ihrer Musik zusätzlich einheizen.

Satter Sound und Texte in Mundart: Die Band Pam Pam Ida aus Sandersdorf im Altmühltal kommt ins Kirwa-Festzelt nach Kastl, am Freitag, 5. Oktober. © Foto: Antje Zelnitschek



Pam Pam Ida ist eine Newcomer-Band aus Sandersdorf im Altmühltal, die mit ihrer Popmusik in bayerischer Sprache im Radio und Fernsehen fast Stammgäste ist. Matuschkes Liebling und bayerischer Kulturpreisträger des vergangenen Jahres – das sind nur zwei Titel, mit denen sich die Band schmücken darf.

Nachdem sie mit ihrem aktuellen Programm "Altmodisch" zusammen mit Hannes Ringlstetter schon im Schlachthof und auf dem Tollwood-Festival in München gespielt haben, waren sie außerdem beim Heimatrauschen in Oberammergau und auf dem Oberpfalz-Festival in Tännesberg am Start. Jetzt kommen sie auch in die westlichere Oberpfalz.

Die Band aus Oberbayern liefert eine Mischung aus bayerischer Mundart mit Pop- und Elektro-Elementen — und nebenbei haben sie noch ein Orchester mit auf der Bühne. Bei ihrem Song "Schultertanz" zucken beim Publikum mehr als nur die Schultern.

Das junge Projekt mausert sich gerade zum Geheimtipp bayerisch-sprachiger Musik zwischen Pop und moderner Wirtshausmusik. Die Musiker um den Sänger und Musikstudenten Andreas Eckert fallen aus dem Rahmen. Ihre Sprache ist bayerisch. Nicht aus Kalkül, sondern weil sie darin sattelfest sind. Und weil Andy Eckert in seiner Muttersprache über einen deutlich größeren Wortschatz verfügt.

Am Freitag, 5. Oktober, kommen Pam Pam Ida nach Kastl ins Festzelt. Karten kosten 19 Euro, es gibt sie im Vorverkauf online bei www.okticket.de und im Friseursalon Fromm in Kastl.

