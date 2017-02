Parken am Neumarkter Markt nach Berliner Vorbild

Hermann Dörfler stellt Idee für Gestaltung des Neumarkter Marktplatzes vor — Schrägparkplätze empfohlen - vor 59 Minuten

NEUMARKT - Er ist Überzeugungstäter. Dazu steht er. Sein Sohn, sagt er, hat gesagt, Papa, schau halt, dassd net so oft in der Zeitung bist. Das kann ihn nicht aufhalten. Als er die harsche Kritik des ADFC am Zustand des Radwegenetzes in der Jurastadt gelesen hat, kam ihm für den Marktplatz eine Idee, abgeschaut in Berlin. Hermann Dörfler hat sie jetzt vorgestellt.

Maßstabsgetreu hat Hermann Dörfler seine Ideen für die Gestaltung des Neumarkter Marktplatzes auf einem Plan eingezeichnet. Der Wendehammer am Rathaus bliebe dabei erhalten. © Foto: Michael Müller



In Berlin war er mit dem Fahrrad in einer Straße unterwegs, die nicht so breit war wie der Markt in Neumarkt. Und trotzdem hat es die Berliner Verwaltung geschafft, dort eine Aufteilung des Verkehrsraumes zu finden, mit der alle leben können. In der Mitte verläuft eine schmale Straße, es folgen schräg angelegte Parkplätze, vor denen liegt eine gepflasterte Pufferzone, dann kommt der Rad- und darauf der Fußgängerweg.

Schrägparkplätze, sagt Hermann Dörfler, haben den Vorteil, dass die Straße nicht so breit sein muss, man kann geschmeidig nach rechts einparken. Dadurch spart man Platz für Rad- und Fußweg. Wobei das am Oberen und Unteren Markt kein Problem sei, da hier genug Platz vorhanden ist.

Auf einem Plan des Marktes hat Dörfler alles maßstabsgetreu eingezeichnet. Der Autofahrer kommt durchs Untere Tor und kann dann schräg nach rechts einparken. Der Wendehammer bleibt, denn am Rathaus bleibt zu, und danach kann auch wieder nur schräg nach rechts eingeparkt werden. Diese Anordnung der Parkplätze hat den Vorteil, dass nicht auf Parkplätze auf der gegenüberliegenden Straßenseite eingeparkt werden kann. Da ist der Winkel nicht herauszuholen. Was für flüssigeren Verkehr sorgen würde als jetzt.

Die Radler würden vor den geparkten Autos passieren. Dazu kämen noch mehrere Fußgängerfurten, um den Markt zu überqueren. An diesen könnten auch Radabstellplätze sein, damit die Radler hier ihre Drahtesel parken können.

Am Oberen Markt schwebt ihm dasselbe vor mit dem Unterschied, dass er den Wendehammer bis vor das Rathaus verlegen würde. Dann könnte man die Parkplätze in diesem Bereich auch wieder für die Allgemeinheit freigeben. Und damit ausgleichen, was durch die Anlage der Schrägparkplätze eventuell an Stellfläche verloren geht.

Ein Kompromiss

Ob er mit seinem Vorschlag Gehör findet, weiß Dörfler nicht. Wobei es durchaus ein Kompromiss zum jetzigen Zustand wäre. Der Stadtrat hat sich in seiner letzten Sitzung über die Möblierung des Marktes verständigt. Aber ob da noch Platz für etwas mehr ist, muss sich jetzt zeigen.

Wobei es, nicht zu vergessen, bis zum Umbau des Marktes in den 80er Jahren schon so war: Schräg hat da der Neumarkter geparkt. Am Unteren Markt sogar in drei Reihen, weil es der Platz hergab.

WOLFGANG FELLNER