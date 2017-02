Parsberg ehrt verdiente Bürger

Bügermeister Josef Bauer überreichte Ehrenamtsnadeln im Burgsaal - vor 1 Stunde

PARSBERG - Christoph Florian Pöppl-Neufert, Marianne Koller, Marianne Bauer und Georg Schmid sind die diesjährigen Träger der Parsberger Ehrenamtsnadel.

Christoph Florian Pöppl-Neufert, Marianne Koller und Marianne Bauer nahmen die Ehrennadeln im Burgsaal entgegen. © Foto: Werner Sturm



„Ehrenamtliches Engagement ist so vielfältig wie das Leben selbst. Ehrenamtliche und gemeinnützige Arbeit von Gleichgesinnten ist für unser Gemeinwohl wichtig und unersetzlich“, sagte Bürgermeister Josef Bauer bei einem Festakt im Burgsaal. Mit der jährlichen Würdigung des Ehrenamtes wolle sich die Stadt Parsberg deshalb in besonderer Weise bei verdienten Bürgerinnen und Bürgern bedanken. Der Parsberger Stadtrat habe in diesem Sinne beschlossen, die Ehrenamtsnadel heuer an zwei Frauen und zwei Männer zu überreichen.

Christoph Florian Pöppl-Neufert aus Parsberg ist auf verschiedenen Ebenen des gesellschaftlichen Lebens aktiv. Seit 2009 ist er Vorsitzender vom Förderverein des städtischen Kindergartens. Seit 2011 ist er Mitglied und seit 2012 Vorsitzender des Elternbeirats. Seit 2014 ist der Geehrte auch Elternbeiratsvorsitzender in der Grundschule. „Pöppl-Neufert ist der Aktivposten der Elternschaft und ist stets Ansprechpartner, wenn es um Belange der Eltern und Kinder in Kindergarten und Schule geht“, so Bauer.

Pöppl-Neufert engagiert sich darüber hinaus im Bereich der Stadtbücherei und beim Ferienprogramm. Er gehört dem Burgspielensemble als einer der Hauptdarsteller an, ist aktives Mitglied bei den Sozialdemokraten und ehrenamtlicher Wahlhelfer.

Institution beim Roten Kreuz

Marianne Koller aus Parsberg hat sich bereits seit ihrem zwölften Lebensjahr dem Roten Kreuz und vor allem der Wasserwacht verschrieben. Seit 25 Jahren betreut sie die Jugendwasserwacht. Gleichzeitig hält sie schon jahrzehntelang Erste-Hilfe-Kurse und beaufsichtigt im Hallenbad die Badegäste.

„Aber nicht nur im aktiven Dienst ist sie vorbildlich engagiert, sondern auch im gesellschaftlichen Leben“, sagte das Stadtoberhaupt. So ist sie fleißige Helferin beim Frühlingsfest der Lammsbrauerei, bei den Ständen am Weihnachtsmarkt und eine Institution in der Losbude des BRK beim Parsberger Volksfest.

Herzenssache Burgmuseum

„Für Frau Marianne Bauer war und ist das Burgmuseum eine Herzensangelegenheit“, verkündete der Bürger-meister. Seit Oktober 1982 war die Parsbergerin zunächst als Bürohilfskraft im Burgmuseum tätig. Schnell entwickelte sie jedoch ihre Fähigkeiten beim Museumsaufbau und stellte für den damaligen Museumsleiter Theo Döllinger eine wesentliche Helferin dar.

Schon früh begann sie mit Museumsführungen, war Ansprechpartnerin in Sachen Archiv und gab zuverlässige Auskünfte im Bereich Museum. Sie war eine der Pioniere in Sachen Museum und ist bis zum heutigen Tag eine tragende Säule für den Förderverein Burgmuseum, wo sie gewissenhaft den ehrenamtlichen Museumsdienst einteilt. Wenn irgendwo Hilfe gebraucht wird, springt sie wie selbstverständlich ein. Georg Schmid ist seit 1963 aktives Mitglied der Feuerwehr Rudenshofen. Er war erster Kommandant von 1973 bis 1981 und im Vorstand bis 2002. Schmid zeichnete sich 1984 federführend beim Bau des Feuerwehrhauses aus.

Und auch bei dessen späterer Aufstockung zum Dorfhaus zeichnete er mit verantwortlich. Zudem organisierte er die „kleine“ Dorferneuerung (1993-1995) bis zum Eigenausbau der Ortsstraßen durch die Dorfbewohner. „Das war ein Novum in Bayern“, sagte Bürgermeister Bauer. Des Weiteren organisierte Schmid viele Bürgerfeste im Ortsteil und trug so zu einer wohltuenden Dorfgemeinschaft mit bei.

Der Rathauschef und sein Stellvertreter konnten zu dem Festabend neben den zu Ehrenden und deren Angehörigen Ehrenbürger Helmut Jobst, den Inhaber des städtischen Ehrenbriefs Georg Stephan und viele Stadträte begrüßen. Bauer teilte mit, dass Bestandteil der Ehrung auch der freie Eintritt für ein Jahr in alle städtischen Einrichtungen ist.

WERNER STURM