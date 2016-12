Parsberg: Einbrecher kamen übers Dach und klauten Tageseinnahmen

In der Nacht auf Heilig Abend waren mehrere Einbrecher am Supermarkt zugange - vor 7 Stunden

PARSBERG - Einbrecher haben einen Lebensmittelmarkt in Parsberg in der Nacht auf Heilig Abend heimgesucht: Sie klauten die Tageseinnahmen in Höhe von mehreren tausend Euro.

Symbolbild



Es war nicht der Weihnachtsmann, der da übers Dach kam - dazu war er einen Tag zu früh am Werke. Es waren vermutlich mehrere Täter, die über das Dach in das Büro eines Lebensmittelmarktes in Parsberg einstiegen und aus einem Tresor einen hohen Geldbetrag entwendeten. Dazu deckten sie das Dach an einer St elle ab und gelangten auf diese Weise in die Büroräume. Hier öffneten sie gewaltsam den Tresor und entwendeten die Tageseinnahmen in Höhe von mehreren tausend Euro.

Die Täter flüchteten daraufhin auf gleichem Weg wieder aus dem Markt und entkamen samt Tatbeute unerkannt. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernahm die Kriminalpolizei Regensburg. Hinweise zur Klärung der Tat erbittet die zuständige Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888.

