Parsberg: Realschüler ziehen hinaus in die Welt

Herzlicher Abschied von den Absolventen der Edith-Stein-Realschule - vor 1 Stunde

PARSBERG - Bei einer Feierstunde an der Edith-Stein-Realschule (ESR) in Parsberg haben 154 Schüler aus sechs Abschlussklassen das Zeugnis der mittleren Reife erhalten. 36 davon hatten einen besseren Notenschnitt als 2,0. 13 Realschulabsolventen waren besser als 1,5.

Die Klassenbesten wurden bei der Abschlussfeier an der Edith-Stein-Realschule in Parsberg ausgezeichnet. Schulleiterin Ingrid Meggl (re.) gab den Entlassschülern gute Ratschläge mit auf ihren Lebensweg. © Foto: Werner Sturm



Am Anfang der Feierlichkeiten stand ein Gottesdienst mit Stadtpfarrer Thomas Günther in der Stadtpfarrkirche St. Andreas. Der wurde von Schülern der achten und zehnten Jahrgangsstufe mitgestaltet und musikalisch umrahmt. Freudestrahlende Schüler, glückliche Eltern, zufriedene Lehrer und viele geladene Gäste aus weiten Bereichen des öffentlichen Lebens bildeten den Rahmen für die Abschlussfeier in der Turnhalle.

Die Big Band unter Leitung von Florian Schönberger spielte "Lady Marmelade" und Konrektor Thilo Götz begrüßte die Gäste. An die Schulabsolventen gerichtet sagte er: "Ihr habt etwa 1130 Stunden in der Schule verbracht. Noch zwei Stunden, dann müssen wir euch schweren Herzens ziehen lassen". Die Schülersprecher Laura Wagner und Jonas Stöckl erklärten übereinstimmend: "Wir sind stolz darauf, sagen zu können, dass an dieser Schule ein sehr gutes Klima zwischen den Schülern sowie zwischen Schülern und Lehrern herrscht."

Auf eigenen Beinen

Realschulrektorin Ingrid Meggl gab den jungen Frauen und Männern auf den Weg in die Nachschulzeit mit: "Was ihr heute seid, nämlich Absolventen der Edith-Stein-Realschule Parsberg, ist ein Hinweis darauf, was ihr gelernt habt, nicht aber auf euer Potenzial. Wenn ihr jetzt eure Schule verlasst, liegt es an euch, wie ihr die Investitionen der vergangenen Jahre verwertet und wie ihr an eure Lebensplanung herangeht."

Viele Ratschläge für den weiteren Lebensweg hatte die Realschuldirektorin parat: "Was immer euch widerfährt, wälzt nicht die Verantwortung auf andere ab, macht euch nicht zum untätigen Opfer. Schaut, wo euer Anteil an der Geschichte ist, krempelt die Ärmel hoch und sucht einen Weg aus dem Dilemma heraus. Am Ende werdet ihr feststellen, dass ihr etwas gelernt habt und um eine oder mehrere Erfahrungen reicher seid." Passend zum letzten Schultag zitierte Meggl den Schriftsteller Anatole France, der einmal gesagt hatte: "Alle Veränderungen, selbst die, die man am meisten herbeisehnt, haben ihre Melancholie. Denn was wir hinter uns lassen, ist ein Teil unserer selbst." Und zum guten Schluss rief die Schulleiterin den Schulabsolventen zu: "Fliegt hinaus in die Welt und behaltet eure schulische Heimat stets in guter Erinnerung."

Offen für Neues

Die Vizelandrätin des Landkreises Regensburg, Maria Scharfenberg, der stellvertretende Neumarkter Landrat und Parsberger Bürgermeister, Josef Bauer, Vorstandssprecher Martin Reindl von der Raiffeisenbank Parsberg-Velburg, Johannes Hausen von den Hirschen Hotels Parsberg, Stefan Weber von der Sparkasse Neumarkt-Parsberg sowie die stellvertretende Elternbeiratsvorsitzende Sandra Ziegler übernahmen je eine Patenschaft über eine der Abschlussklassen. Bauer sagte zu den Absolventen: "Die Edith-Stein-Realschule Realschule ist eine besondere Schule und ich gratuliere euch recht herzlich, dass ihr hier euren Abschluss gemacht habt." Scharfenberg ergänzte: Seid offen für Neues und schlagt den Weg ein, der euren Interessen entspricht."

Moderiert von Konrektorin Simone Schefbauer überreichten die Paten, Schulleiterin Meggl und die jeweiligen Klassenleiter die Zeugnisse. Als Klassenbeste wurden geehrt: Timo Krauß (1,08), Jonas Stöckl (1,09), Johanna Hierl (1,25), Lisa Heß (1,33), Vanessa Krotter (1,55), Kathrin Schätz (1,55), Sophia Spangler (1,55) und Melissa Vasall (1,58).

WERNER STURM