Parsberg reist wieder zurück ins Mittelalter

"Spectaculum Nordgavia" am 27. und 28. Mai auf dem Burgareal — Rockkonzert bereits am 26. Mai - vor 8 Minuten

PARSBERG - In diesem Jahr passiert es schon zum achten Mal: Am 27. und 28. Mai halten beim "Spectaculum Nordgavia" Ritter, Edelleute, Handwerker und fahrendes Volk Einzug in Parsberg und tauchen die Burg und ihr gesamtes Areal in das Licht längst vergangener Zeiten.

Beim Spectaculum Nordgavia auf dem Areal der Burg Parsberg werden vom 26. bis 28. Mai die Besucher zu einem Trip ins Mittelalter eingeladen. Unter anderem rocken „Korpiklaani“ aus Finnland die Bühne. © Foto: privat



Beim Spectaculum Nordgavia auf dem Areal der Burg Parsberg werden vom 26. bis 28. Mai die Besucher zu einem Trip ins Mittelalter eingeladen. Unter anderem rocken „Korpiklaani“ aus Finnland die Bühne. Foto: Foto: privat



Dann werden in der sonst so beschaulichen Stadt wieder allerlei verschiedenartig gewandete Bürger, Bauern, Adelige und Handwerker anzutreffen sein und die Burg wird sich in einen farbenprächtigen Markt verwandeln. Neben der Töpferey, Scherenschleiferey und Zinngießerey kann das Volk auch in der Glasbläserey oder beim Bogenbauen vieles über die alten Handwerkskünste lernen und ganz nah beim Entstehen der Meisterstücke dabei sein.

Wer zu Pferd anreist, kann sein Tier in der Schmiede neu beschlagen lassen oder vielleicht sogar sein eigenes, müdes gegen ein frisches Pony eintauschen — ansonsten sind die Ponys für die Kinder da. Darüber hinaus werden große und kleine Vagabunden bei einer Runde im mittelalterlichen Holzriesenrad oder beim Brettchenweben ihre wahre Freude haben. Ritter können ihre Fähigkeiten beim Bogenschießen unter Beweis stellen. Wer sich dabei allerdings nicht auf sein Glück verlassen möchte, der kann beim Kartenleger schon mal einen Blick in die Zukunft wagen.

Auch viele Händler bieten ihre Waren an. Ob Speisen aus Morgen- oder Abendland, ob Deftiges, Süßes oder Flüssiges: Am Lagerfeuer schmecken die Köstlichkeiten aus vergangener Zeit gerade noch einmal so gut. Die Münzen können aber auch an allerlei Ständen in Gewürze, Gewänder, Waffen oder Rüstungen eingetauscht werden. Wer nach dem Einkauf dann noch nicht zu schwer zu tragen hat, kann das Spektakel in Ruhe vom Burgfried aus betrachten.

Oder er macht es sich vor einer der drei Bühnen gemütlich und lauscht den Spielleuten von Trollfaust, Krless oder Irregang. Das Gaukler Duo Jomamakü und das Puppentheater Fadenreych wird sicher die Lachmuskeln strapazieren. Burdyri hingegen, bekannt aus Film- und Fernsehen, werden mit ihren eindrucksvollen Stunt- und Showkämpfen für große Augen sorgen. Komplettiert wird das Markt- und Lagerleben durch viele weitere Attraktionen wie etwa einen Falkner sowie zahlreiche Lagergruppen, die sich im gesamten Stadtpark für das Wochenende niederlassen.

Wer schon Konzerttickets für das vorgelagerte "Das Spectaculum rockt" für 26. Mai unter anderem mit dem Headliner Korpiklaani aus Finnland besitzt, hat freien Zutritt zum Markttreiben am Samstag. Alle anderen müssen für die beiden Tage noch einen kleinen Obolus für den Eintritt entrichten.

Nähere Infos zum Konzert, Wegzoll oder Zeiten: www.spectaculum-nordgavia.de

nas