Parsberg: Schwertkämpfe, Gesang und Gaukelei

PARSBERG - Ritter, Edelleute, Handwerker und fahrendes Volk haben an der Parsberger Burg ihre Lager im Park aufgebaut. Aus weiten Teilen Bayerns strömten die Menschen zum großen Spectaculum Nordgavia, dem Mittelalterfest

Mit Fidel, Laute und Dudelsack: Die Spielleute der Mittelalterband „Krless“ aus Prag sorgten für die passende Marktbespielung beim „Spectaculum Nordgavia“. Foto: Foto: Werner Sturm



Zu mittelalterlicher Musik von Trollfaust eröffneten Bürgermeister Josef Bauer und sein Amtskollege Roland Blanchet aus der französischen Partnerstadt Vic le Comte das bunte Treiben. Die Lagergruppen marschierten auf, die Ritter der Gruppe Burdyri lieferten sich kräftige Schwertkämpfe und das Duo Jomamakü und Burdyri erhellte die Burganlage mit einem großen Feuerspektakel.

Auf den Bühnen herrschte Narretei, Gaukelei und Gesang. Die Spielleute der Gruppen Krless und Irregangn sorgten für Marktbespielung. Das Schlachtross Kunigunde war mit seinem Reiter unterwegs, Fanfaren und Trommelschlag erklangen, und so mancher armer Sünder wurde an den Pranger gestellt und abgeurteilt. Prächtig gewandete Bürger, Bauern, Adelige und Handwerker waren genauso anzutreffen wie Vagabunden und manch finsteres Gesindel.

Rund um die Burg war ein farbenprächtiger Markt mit Töpferey, Scherenschleiferey und Zinngießerey und Glasbläserey. Kinder kamen kaum am Vogelpfeiferl-Händler vorbei und hatten große Freude beim Bogen- und Armbrustschießen, beim Puppenthaeater, beim Ponyreiten sowie bei einer Runde im mittelalterlichen Holzriesenrad.

Bei der Hitze waren schattige Plätze eine Mangelware. Ausreichend gab es dafür Speis und Trank: Speisen aus Morgen- oder Abendland, Deftiges wie Wildsau am Spieß, Süßes wie feine Crepés oder flüssige Nahrung in allen Variationen. An allerlei Ständen konnte man seine Taler in Gewürze, Gewänder und Waffen oder Rüstungen eintauschen. Wer wollte, konnte das Spektakulum in Ruhe vom Burgfried aus betrachten oder den Tag an der Burgkeller-Bar ausklingen lassen.

Den vielen Besuchern des Festes wurde ein schönes Mittelalterfest geboten, das Eindrücke vom Leben im Mittelalter vermittelte und sehr abwechslungsreich war. Die Menschen waren begeistert und feierten friedlich miteinander.

Ein Erlebnis war auch das ausverkaufte Konzert "Spectaculum rockt im Burggarten": Die Band Harpyie gab den Anheizer, Krayenzeit rockte mächtig ab und Mr. Irish Bastards entführte die Zuhörer in das mittelalterliche Irland. Aus Finnland kamen die Jungs von Korpiklaani angereist, ihr Sound weist starke Einflüsse aus der traditionellen Volksmusik auf, ihre Lieder handeln von mythologischen Themen sowie der Natur und dem Feiern.

Gefeiert wurde denn auch kräftig, unter anderem bei der After-Show-Party im unteren Burgkeller. Für die Umrahmung sorgten hier unter anderem die Spielleute von Trollfaust, gerHART und Mieze Myu.

