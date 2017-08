Parsberg: Startschuss mit größter Bierprobe der Region

PARSBERG - Heute Abend beginnt mit einem Standkonzert in der Stadtmitte das 69. Parsberger Volksfest. Bei der Bierprobe am Mittwoch stießen rund 150 Bierkenner aus den Parsberger Vereinen und Betrieben mit einem kräftigen Prosit auf ein gutes Gelingen der fünf Festtage an. Die Maß kostet heuer 7,60 Euro.

Gebietsverkaufsleiter Heinz Kühnlein, Festwirt Peter Engel, Staatssekretär a. D. Hans Spitzner, dritter Bürgermeister Hans-Jürgen Hopf, Juniorchef Johannes Ehrnsperger, Volksfestreferent Günter Krotter, Lammsbräu-Geschäftsführerin Susanne Horn, Staatssekretär Albert Füracker, Bürgermeister Josef Bauer und Vizebürgermeister Jakob Wittmann (v. li.) stoßen schon mal auf das Parsberger Volksfest an. © Foto: Werner Sturm



Mit der wohl größten Bierprobe in der gesamten Region wird in Parsberg traditionsgemäß der Startschuss für das Volksfest gegeben. Es war ein lauschiger Sommerabend. Auf dem einladenden Platz vor dem Burgsaal unter den Zwiebeltürmen der Burg machten es sich die Menschen bequem, um die erste Halbe Festbier der Lammsbräu zu verkosten.

Laut Gebietsverkaufsleiter und Biersommelier Heinz Kühnlein hat das dunkelbernsteinfarbige, klassische Oberpfälzer Festbier 5,5 Prozent Alkohol, das es aus einer Stammwürze von 13,5 Prozent gewinnt. Es entfaltet leichte Noten von Caramel und Trockenpflaume, ist sehr malzbetont und schmeckt ausgesprochen vollmundig. Auf einen Nenner gebracht, ist es sehr süffig und schmeckt, wie die versammelten Experten feststellen konnten.

Ein Volksmusikanten-Duo spielte auf und es gab Freibier sowie Schnitzel mit Kartoffelsalat für alle. Den ersten Schluck genossen auch Bürgermeister Josef Bauer, Volksfestreferent Günter Krotter, Festwirt Peter Engel, der Juniorchef der Brauerei Johannes Ehrnsperger mit seiner Geschäftsführerin Susanne Horn, Staatssekretär Albert Füracker, Staatssekretär a. D. Hans Spitzner, die Parsberger Bürgermeister-Stellvertreter Jakob Wittmann und Hans-Jürgen Hopf, der Lupburger Bürgermeister Manfred Hauser mit seinem Vertreter Robert Hoidn sowie viele Stadträte.

"Die Bierprobe an diesem tollen Ort ist ein Dank an Sie alle für Ihren ehrenamtlichen Einsatz das ganze Jahr über", sagte Bauer. Gemeinschaftsgefühl, gute Laune und das abwechslungsreiche Programm seien besondere Merkmale des Parsberger Volksfestes. Staatssekretär Füracker freute sich mit einem Augenzwinkern darüber, dass das Freibier nicht teurer geworden sei. Er werde heuer zusammen mit Bürgermeister Bauer Lose an der Losbude des Roten Kreuzes verkaufen, kündigte er an. Susanne Horn rief den Biertestern zu: "Die Lammsbräu ist sehr stolz darauf, das Bier für das Volksfest liefern zu dürfen." Humorvoll ergänzte sie: "Das ist ein frisches Festbier, nicht der Rest vom Neumarkter Volksfest."

Hardware verändert

Festwirt Engel bedient das Volksfest in Parsberg seit 23 Jahren alleinverantwortlich. Mit einem Pagoden-Weinzelt und einem neuen, attraktiven sowie innen umgestalteten Bierzelt, das in Parsberg erst seinen dritten Einsatz verzeichnet, habe er die Hardware verändert, so Engel. Unverändert, weil es im letzten Jahr wieder sehr erfolgreich gewesen sei, bleibe dagegen das Programm, sozusagen die Software. Und die sieht so aus: Los geht’s heute Abend um 17.30 Uhr mit einem Standkonzert in der Stadtmitte. Es gibt Freibier beim Oldtimer-Bierauto, die Berngauer Blaskapelle spielt auf und die Lammsbräu-Schäffler tanzen. Angeführt vom Brauereiwagen ziehen Vereinsvertreter, die Honoratioren, der Festwirt und die Bedienungen zum Bierzelt. Dort sticht Bürgermeister Bauer den ersten Banzen Festbier an. Für den musikalischen Auftakt mit bayerischen Klängen und mit Partymusik sorgen "Trixi und die Partylöwen".

Zum Seniorennachmittag am Samstag ab 15 Uhr lädt die Stadtverwaltung mehr als 900 Bürger ab 70 Jahren zu einem halben Hähnchen und einer halben Maß Bier ein. Dazu gibt es musikalische Unterhaltung. Ab 19 Uhr können die Festbesucher ausgelassen tanzen und feiern mit der Band "Champane". Am Sonntag ist um zehn Uhr ein Zeltgottesdienst, musika-lisch umrahmt von der Lupburger Blasmusik. Danach trifft man sich zu Frühschoppen und Mittagessen. Schweinsbraten und eine Maß gibt es zusammen für zehn Euro. Ab 18 Uhr spielt die Original Altmühltaler Blaskapelle aus Beilngries.

Rund um die jüngsten Gäste dreht sich das Programm des Parsberger Volksfestes am Montag. Ab 14 Uhr ist der Familiennachmittag mit ermäßigten Fahrpreisen bei allen Fahrgeschäften bis 18 Uhr. Zauberer Karli wird die Herzen der Mädchen und Buben höher schlagen lassen. Am gleichen Abend findet der Tag der Behörden, Betriebe und Vereine statt. Hier spielt ab 20 Uhr die Partyband "Donnaweda". Den Schlusspunkt am Dienstag setzen ab 18 Uhr die Bacherlmusikanten. Natürlich darf zum Ausklang auch das Feuerwerk nicht fehlen.

WERNER STURM