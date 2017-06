Parsberger Räuberspaß mit Hotzenplotz

PARSBERG - Mit dem auch für Erwachsene amüsanten Kinderstück Räuber Hotzenplotz von Otfried Preußler haben am Sonntagnachmittag die Burgspiele in Parsberg begonnen. Premiere des Hauptstückes, Magdalena von Ludwig Thoma, ist am kommenden Freitag um 20.30 Uhr.

Mit dem Kinderstück vom Räuber Hotzenplotz haben am Sonntag die Burgspiele in Parsberg begonnen. © Foto: Werner Sturm



Auf einem Felsplateau über dem Tal der Schwarzen Laber thront die Burg Parsberg. Seit Jahrhunderten wacht das imposante Bauwerk mit dem romanischen Bergfried und den Renaissancetürmen über die Stadt im Oberpfälzer Jura. Die Stadt hat hier einen Veranstaltungsort geschaffen, der moderne Ausstattung mit dem Flair vergangener Zeiten vereint.

Zum 35. Mal sind der heimelige Burginnenhof beziehungsweise der Burggarten mit seinem historischen Pavillon Schauplatz der weit über die Grenzen Parsbergs hinaus bekannten und beliebten Burgspiele. Regisseur und Autor Manfred Hübl hat schon rund 40 Kinderstücke auf die verschiedensten Theaterbühnen gebracht, in diesem Jahr also die lustige Geschichte vom Räuber Hotzenplotz.

Am Sonntagnachmittag trieben im Burggarten zum ersten Mal der furchterregende Räuber Hotzenplotz und der große, böse Zauberer Zwackelmann ihr Unwesen. Auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wurden sie von Kasperl, Seppel, Wachtmeister, Großmutter sowie von der guten Fee Amaryllis.

Der weitläufige Burggarten präsentiert sich als legeres Open-Air-Gelände. Auf der Theaterfläche vor dem Pavillon ist eine liebevoll gestalte Bühnendekoration aufgebaut. Da gibt es einen Zauberwald mit Räuberhöhle und Hochsitz, die Burg des Zauberers mit einem großen, von einem roten Tuch verhängten Zauberschrank. Links steht das Häuschen vom Kasperl seiner Großmutter.

Weitere Aufführungstermine vom Räuber Hotzenplotz, jeweils um 15 Uhr, sind: Samstag, 1. Juli, Sonntag, 9. Juli, Sonntag 16. Juli, Sonntag, 23. Juli, Samstag, 29. Juli und Sonntag, 30. Juli.

Am Freitag, 30. Juni, um 20.30 Uhr ist im Burginnenhof die Premiere von Magdalena. Geschrieben hat das Volksstück mit seiner tragischen Handlung um die auf die schiefe Bahn geratene Näherin Leni Ludwig Thoma, dessen Geburtstag sich heuer zum 150. Mal jährte.

Weitere Aufführungs-termine von Magdalena, jeweils um 20.30 Uhr, sind: Samstag, 1. Juli, Mittwoch, 5. Juli, Freitag, 7. Juli, Samstag, 8. Juli, Mittwoch, 12. Juli, Freitag, 14. Juli, Samstag, 15. Juli, Mittwoch 19. Juli und Freitag, 21. Juli.

Die Theaterschenke (Sonnenterrasse Burgsaal) ist an den Aufführungstagen geöffnet.

www.burgspiele-parsberg.de

WERNER STURM