Parsberger Sportfest im Zeichen der Inklusion

BSLV-Kreisvorsitzender: "Für uns alle ist das selbstverständlich" — 80-Jähriger dabei - vor 1 Stunde

PARSBERG - Auf der Sportanlage beim Gymnasium in Parsberg hat zum 19. Mal das Sportabzeichen-Sportfest des BLSV im Landkreis Neumarkt stattgefunden. Es stand wieder im Zeichen der Inklusion. Denn zum zehnten Mal waren Sportler mit Handicap dabei.

In den jeweiligen Disziplinen ging konzentriert zur Sache, wie hier beim Weitsprung. © Foto: Werner Sturm



In den jeweiligen Disziplinen ging konzentriert zur Sache, wie hier beim Weitsprung. Foto: Foto: Werner Sturm



Die Olympiade für Jedermann wurde in Zusammenarbeit zwischen dem Bayerischen Landessportverband und dem Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband (BVS) Bayern, Bezirk Oberpfalz, durchgeführt. Von Seiten des BLSV lag die Organisation beim Kreisvorsitzenden Robert Hoidn und Sportabzeichen-Referent Simon Gruber. Die Schirmherrschaft hatte der Regensburger Bezirksrat Thomas Gabler (CSU) übernommen.

Vom BVS Bayern waren der Oberpfälzer Vize-Bezirksvorsitzende Dieter Menzel aus Waldsassen, der Beauftragte für Sportabzeichen Gottfried Hiller aus Parsberg sowie der Abzeichen-Abnehmer Herbert Gruber aus Seubersdorf gekommen.

Sie alle durften sich bei angenehmen Wetterbedingungen über die Teilnahme von 66 Hobbysportlerinnen und Hobbysportlern aus den Landkreisen Neumarkt und Regensburg im Alter zwischen vier und 80 Jahren freuen.

"Dieses Sportfest hat Tradition", sagte der BLSV Kreisvorsitzende Hoidn zur Eröffnung der Veranstaltung und bedankte sich zunächst bei seinen rund 20 ehrenamtlichen Helfern. Zum Thema Inklusion stellte Hoidn fest: "Für uns alle ist es eine Selbstverständlichkeit, dass wir zusammen arbeiten, Freizeit genießen und natürlich auch Sport treiben." Schirmherr Gabler aus Hohenschambach erzählte, dass er tags zuvor an der Einweihung einer Brücke teilgenommen habe. Brücken führten nicht nur über Flüsse, sie dienten auch dazu, Menschen zusammenzubringen. Gabler: "Und so ist das auch mit dem Sportabzeichen-Sportfest. Sport ist eine Brücke, die Menschen mit und ohne Behinderung zusammenbringt".

Der jüngste Teilnehmer war der vierjährige Max Pickl aus Lupburg, der mit seinen seinen Geschwistern Korbi und Hanna sowie mit Papa Thomas war. Denen zeigte er, was er so drauf hat: 400-Meter-Lauf in 3:02 Minuten, Schlagball vier Meter weit geworfen, 30-Meter-Lauf in 8,4 Sekunden. Der 80-jährige Behindertensportler Franz Islinger aus Lappersdorf war der älteste Teilnehmer.

Er hat zum wiederholten Male an der Veranstaltung teilgenommen, freut sich aber jedes Mal aufs Neue über seine Urkunde, die ihm Robert Hoidn und Thomas Gabler überreichten. In der Sparte Ausdauer holte sich Islinger beim Kegeln 447 Punkte, den ein Kilo schweren Medizinball warf er 6,9 Meter weit, für 200 Meter Radfahren brauchte er 27,2 Sekunden und beim Zielwerfen gab es 30 Punkte.

WERNER STURM