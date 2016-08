Parsberger Volksfest ist mit prächtigem Festzug gestartet

Fünf Tage lang wird gefeiert – Trixi und die Partylöwen heizten zum Auftakt ein - vor 2 Stunden

Das Volksfest in Parsberg hat einen Bilderbuchstart hingelegt. Dicht an dicht standen die Menschen am Stadtplatz und ließen sich das Freibier schmecken.

Die Lammsbräu-Schäffler tanzten zum Auftakt des Parsberger Volksfestes. © Werner Sturm



Die Lammsbräu-Schäffler tanzten zum Auftakt des Parsberger Volksfestes. Foto: Werner Sturm



Weiß-blauer Himmel, bunte Trachten, die Lammsbräu-Schäffler sorgten für Furore, und ein prächtiger Festzug führte zur Festwiese an der Velburger Straße, angeführt vom Pferdegespann mit dem Brauereiwagen. Im Bierzelt erklang ein "Prosit der Gemütlichkeit".

Bürgermeister Josef Bauer zapfte oben auf der Volksfestbühne mit knackigen Schlägen das erste Fass an und gab den Start für fünf vergnügliche Festtage. Den fulminanten musikalischen Auftakt besorgten "Trixi und die Partylöwen".

nas