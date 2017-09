Parteiloser Widder will Spektrum des Bundestages weiten

Kurzbeschreibung: Am 24. September 2017 wählen die Deutschen einen neuen Bundestag. Im Wahlkreis Amberg sind folgende Landkreise zusammengefasst:

- Stadt Amberg und Landkreis Amberg-Sulzbach-Rosenberg

- Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz

Bei der letzten Bundestagswahl 2013 wurde in diesem Wahlkreis per Direktmandat in den Bundestag gewählt: Alois Karl (CSU)

Internet: www.nordbayern.de/wahlen

Themenarchiv Bundestagswahlen im Wahlkreis Amberg