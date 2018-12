Partnerschaft von Berg und Berg mit Konzert gefeiert

BERG

BERG - Klassisch und modern, beschwingt und schwermütig: Ein wahres Potpourri an Musik und Gesang wurde beim "Europäischen Adventkonzert" in der St. Vitus-Kirche in Berg geboten. Es war ein Höhepunkt zur Feier der nun 20-jährigen Partnerschaft zwischen der Oberpfälzer Gemeinde Berg und Berg-Rohrbach in Österreich.

Musikalische Vielfalt prägte das Konzert aus Anlass des Partnerschaftsjubiläums in der Berger St.-Vitus-Pfarrkirche. © Foto: Helmut Fügl



Die Jubiläums-Feierlichkeiten prägten bereits zwei Tage lang das gesellschaftliche Leben in der Schwarzachgemeinde. Im vollbesetzten Gotteshaus bewiesen die am Konzert Mitwirkenden in unkomplizierter, herzlicher Weise, dass Erzählungen, Musik und Gesang Grenzen und Vorbehalte überwinden können – aufgebaut auf gegenseitigem Verständnis, Achtung und Freundschaft.

Die Partnerschaftsreferentin Anita Vogel konnte vor Veranstaltungsbeginn die "Weisenbläser" aus dem oberpfälzer Berg, den Chor "Perlenset" aus Sindlbach-Gnadenberg-Stöckelsberg, die österreichischen Sängerinnen und Sänger von "La Compania" sowie das Blasorchester Walce aus Polen begrüßen.

Alle Beteiligten spielten mit viel Herzblut, sodass ihre musikalischen Beiträge tief in die Seelen der Besucher eindrangen und die Freundschaften untereinander weiter festigten.

Musik, die Völker verbindet

Das Konzert während der hektischen Vorweihnachtszeit – dazu die vorherige Partnerschaftsfeier – war nur ein bescheidenes, aber trotzdem sehr wichtiges Element für den Völker verbindenden Dialog beider Kommunen.

Beide Seiten bedauerten jedoch, dass die angekündigte Delegation aus Mala Moravka (Tschechien) doch nicht anwesend sein konnte: Der bekannte Wintersportort wurde von dessen Geistlichen, Pfarrer Marek Zukowski, vertreten.

HELMUT FÜGL