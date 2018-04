Passagiere im Laderaum schwer verletzt

Betrunkener Fahrer verliert Kontrolle über VW Caddy - vor 1 Stunde

POSTBAUER-HENG - Vier junge Leute sind in einem VW Caddy mit zwei Sitzplätzen gefahren. Doch der betrunkene Fahrer verlor die Kontrolle über das Auto.

Ein 22-jährige Mann ist mit einem VW Caddy VW von Neumarkt her kommend in Richtung Postbauer-Heng gefahren. Unmittelbar nach der Bahnunterführung fuhr er mit seinem VW Caddy in der Rechtskurve geradeaus und prallte dort gegen Verkehrszeichen und einen Holzzaun.

Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte konnte er nicht nur aus Gründen nicht angepasster Geschwindigkeit, sondern auch auf Grund des Alkoholeinflusses sein Fahrzeug nicht mehr sicher steuern. Im Kleintransporter befanden sich insgesamt vier Personen, zwei davon im Laderaum. Die Insassen wurden teilweise schwer verletzt und zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

Hauke Höpcke Neumarkter Nachrichten E-Mail