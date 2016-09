Pater William Duraney sucht noch einen Fußballverein

NEUMARKT - Die Hofkirche hat ein neues Gesicht: Pater William Duraney verstärkt nach dem Weggang von Kaplan Markus Müller das Team der Pfarrei.

Dekan Monsignore Richard Distler (3.v.r) begrüßt seinen Mitbruder Pater William Duraney (3.v.l.). Der neue Kaplan hat die Pfarrei "Zu unserer lieben Frau" schon jetzt als "eine Familie erlebt". Foto: Franz Xaver Meyer



Der 29-jährige Ordensmann, der dem "Institut des fleischgewordenen Wortes" angehört, stammt aus Cleveland im amerikanischen Bundesstaat Ohio und wurde im letzten Jahr in Washington D.C. zum Priester geweiht.

Pater William wird zusammen mit Pater Martin Jose Villagran, der demselben Orden angehört, im Kloster auf dem Mariahilfberg wohnen. Pater Martin wird die Seelsorge auf dem Mariahilfberg übernehmen, nachdem Pater Witold Szamburski nach Hilpoltstein versetzt worden ist.

Freundlicher Applaus

Dekan Monsignore Richard Distler stellte seinen neuen Mitbruder beim Pfarrgottesdienst kurz vor. Die Gläubigen begrüßten Pater William mit freundlichem Applaus. Die Eucharistiefeier übernahm der neue Geistliche dann selbst. Schnell merkten die Gläubigen, dass Pater William nahezu akzentfreies Deutsch spricht, obwohl er erst seit einem Jahr in Deutschland lebt. Im Priesterseminar in Eichstätt lernte er die deutsche Sprache. "Dass ich nach Deutschland gekommen bin, hat mein Ordensoberer so entschieden", berichtet er.

Pater William studierte zuerst einige Semester Physik, ehe er die Berufung zum Priester verspürte und Theologie studierte und sich dem "Orden des fleischgewordenen Wortes" anschloss, der 1984 in Argentinien, dem Herkunftsland von Papst Franziskus, gegründet wurde. Die Ordensgemeinschaft, die in Deutschland noch kaum verbreitet ist, zählt weltweit an die tausend Priester.

"Nil nisi te domine" (Nichts außer dir, Herr) – Diese Inschrift, die auf Thomas von Aquin zurückgeht, trägt der Kelch, den die Eltern ihrem Sohn zur Primiz geschenkt haben. Diesen Wahlspruch hat Pater William ganz verinnerlicht. "Christsein heißt, mein ganzes Leben Gott zu überlassen", beschreibt er seine Bestimmung. Ehelosigkeit; Gehorsam und Besitzlosigkeit gehören zum Ordensgelübde.

Weißblauer Himmel beeindruckte

"Als erstes habe ich hier den weißblauen Himmel oben auf dem Mariahilfberg erlebt", skizziert der neue Kaplan seine ersten Eindrücke, und er durfte sich bei Pfarrhaushälterin Elisabeth Harrer eine bayerische Leberknödelsuppe schmecken lassen.

"Das Aufgabenfeld von Pater William wird zunächst die Jugend-, hier speziell die Ministrantenarbeit, die Altenseelsorge und die Hausbesuche umfassen", erläuterte Dekan Monsignore Richard Distler.

Schritt für Schritt wird Pater William die Pfarrei und das Dekanat kennenlernen. "Wenn ein Priester aus dem Dekanat ausfällt, muss der neue Kaplan kurzfristig einspringen können", so Distler. Damit Pater William Religionsunterricht an den Schulen erteilen kann, muss er erst an einer Kaplansfortbildung in Eichstätt teilnehmen. "Die Pfarrei habe ich schon jetzt als eine Familie erlebt", freut sich Pater William, der für seine Freizeit noch einen Fußballverein sucht.

Franz Xaver Meyer