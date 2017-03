Patrik Fanderl ist bayerischer Ringermeister

BERG/UNTERÖLSBACH - Nach mehreren vergeblichen Anläufen in den vergangenen drei Jahren hat es Oberölsbachs Schwergewichtler Patrik Fanderl nun endlich geschafft: Bei den bayerischen Titelkämpfen der Männer holte er sich in der schwersten Gewichtsklasse (125 Kilo) souverän den Meistertitel im freien Stil.

In der Gewichtsklasse 125 Kilogramm ging Patrik Fanderl als Sieger hervor. © Foto: hmai



Im oberfränkischen Hof musste der Ölsbacher fünfmal auf die Matte, um am Ende ganz oben auf dem Podest zu stehen. In vier Kämpfen konnte er bereits noch in der ersten Runde die Matte als technischer Überlegenheitssieger verlassen.

Den späteren Vizemeister Schmidt (Bindlach) besiegte er mit 8:3 Punkten. Der Hofer Lokalmatador Giegold hatte ebenso keine Chance wie der Untergriesbacher Neumüller. Mit Beinschrauben wurden dann Justus Michael (Schonungen) und Aznavur Sakissian (04 Nürnberg) von der Matte gefegt.

Thomas Kleesattel, der den SCO im Mittelgewicht (85 Kilo) vertrat, hatte Lospech. Er verlor gegen Vizemeister Argstatter und schied aus.

hmai