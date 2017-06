Hüpf, Hüpf: Hätte Paula Print auf jedem einzelnen der zig Tausenden Liebesschlösser, die entlang der Hohenzollernbrücke in Köln hängen, Platz genommen, ihr Hintern wäre gewaltig platt und sie noch lange nicht fertig. Die einen sagen auf der knapp 410 Meter lange Brücke hängen um die 40.000, andere sprechen von 300.000. Es sind jedenfalls so viele, dass man das Gitter, dass den Fuß- und Radweg von den Eisenbahnschienen abgrenzt kaum noch sehen kann; und an jedem Schloss hängen weitere Schlösser. Darauf eingraviert sind Namen von Liebespaaren oder Junggesellenabschieden mit Datum. Gemeinsam haben sie es abgeschlossen und den Schlüssel anschließend in den Rhein geworfen - das soll Glück und ewige Liebe sowie Verbundenheit bringen. © Alexandra Haderlein