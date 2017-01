Pavelsbach: Baugrund verzweifelt gesucht

Auch hier ist die Nachfrage größer als das Angebot, das der Markt bietet - 26.01.2017 18:42 Uhr

POSTBAUER-HENG/PAVELSBACH - Die Monster-Aufreger der vergangenen Jahre sind durch: Windräder werden in der Pavelsbacher Flur nicht gebaut, die Monster-Trasse wird bei Schwandorf, Weiden und Regensburg vergraben. Grund für eine entspannte Bürgerversammlung 2017 im Schrödl-Saal mit Bürgermeister Horst Kratzer.

Die Ortseinfahrt an der Simonstraße soll ähnlich umgebaut werden wie in der Ludwigstraße,dort stehen Baken an der Fahrbahn. Foto: F.: Fellner



Das Thema der ersten Jahreshälfte im Gemeinderat wird die Frage sein, wie sich Postbauer-Heng weiter entwickeln soll, sagte der Bürgermeister. In den vergangenen zehn Jahren sei zwar viel gebaut worden, die Einwohnerzahl sei aber nur um 200 gestiegen: „Dieselbe Anzahl von Leuten lebt heute auf mehr Platz als früher.“ Im Gemeinderat gebe es keine Fraktion, versicherte Kratzer, die auf grenzenloses Wachstum setze. Die Kommune solle sich vielmehr nachhaltig und schonend entwickeln.

Einwohnerzahl ist gesunken

Die Einwohnerzahl in Pavelsbach sei um drei auf nun 912 Bürger gesunken, in Pavelsbach an der Heide um einen auf nun 50. Auch in Pavelsbach gebe es noch freie Grundstücke, doch an die komme die Gemeinde nicht heran. „Das wisst ihr so gut wie ich.“ Nachfragen nach Baugrund, sagte Kratzer auf Nachfrage, gebe es, pro Jahr wären es um die zwei. Doch es bewege sich nicht viel beim Verkauf; zuletzt war es in der Ottostraße das frühere Kleesattl-Anwesen, das jetzt mit einer Häuserzeile Richtung Feldflur gefüllt werde.

Gescheitert sei der Anlauf, in der Simonstraße einen Gehweg für Schulkinder zu bauen. Bei einem Termin seien die Anwohner geladen gewesen, doch wegen der Umlage der Baukosten habe sich keiner für den Gehweg erwärmen können. Warnbaken an den Straßenrändern sollen nun Abhilfe schaffen; die Polizei sei dafür aber nicht so zu begeistern, sie wollte lieber eine Seiteninsel. Die dürfe aber nur so breit werden, dass der Verkehr weiter ungehindert passieren könne.

Wann wird der Radweg nach Berngau gebaut, fragte ein Bürger. Das, sagte Kratzer, werde er seinem Kollegen im Nachbar-Ort vortragen, doch der sei derzeit mehr damit beschäftigt, einen Radweg nach Neumarkt zu bekommen. Es gebe immer wieder Probleme, weil Besitzer keinen Grund abtreten wollen. „So ist es von Postbauer nach Ezelsdorf und auch von uns rüber nach Pölling“, sagte Kratzer. Auf Neumarkter Seite gelinge es der Stadtverwaltung nicht, den dafür nötigen Grund zu erwerben.

Weiter gehen soll es heuer mit der Sanierung des Pavelsbacher Feuerwehrhauses: Das ist zu klein. Das Platzproblem werde sich lösen lassen, versprach Kratzer, aber ob das Gebäude allen gefallen werde, das könne er nicht versprechen.

Eine Diskussion gab es auch über die Grundstückspreise: „Wie kann es sein, dass man woanders im Landkreis 50 Euro zahlt und bei uns so viel mehr“, wollte ein Zuhörer wissen. Darüber könne er ihn unter vier Augen gerne aufklären, sagte Kratzer und lachte. Die Preise in Deining könne man halt nicht mit denen in Postbauer-Heng vergleichen. In Postbauer-Heng orientiere sich der Verkäufer am Nürnberger Land, „in Altdorf sind es halt 400 Euro“. Im Baugebiet Teichwiesen oder Haferweg habe die Kommune zwischen 170 und 180 Euro verlangt: Auf den Baupreis komme die Erschließung drauf. Kratzer: „Glauben sie mir, für die Kommune bleibt da wenig übrig.“

Keine Probleme mit Bach

Keine Probleme erwartet sich Kratzer von der Renaturierung des Henger Baches im Bereich Pavelsbach. Das Gelände werde anschließend von Landwirten gepflegt, sagte er auf Nachfrage, aber das regele alles der Landschaftspflegeverband. Und: Die NM44 durch Pavelsbach an der Heide werde auch noch auf dem Stück zwischen TSV-Gelände und Pavelsbach saniert. Offen sei, was mit der Brücke geschehe: „Wenn wir sie verbreitern, dann wird der Verkehr schneller“, warnte der Bürgermeister. Aber da müsse erst noch näher geplant werden.

WOLFGANG FELLNER