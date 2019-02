Pavelsbacher Feuerwehrhaus bekommt klare Konturen

POSTBAUER-HENG/PAVELSBACH - Zahlreiche Bürger aus Pavelsbach hatten sich zur letzten Bürgerversammlung der Marktgemeinde im Gasthof Schrödl eingefunden, um sich von Bürgermeister Horst Kratzer über die Entwicklung von Postbauer-Heng und Pavelsbach unterrichten zu lassen.

So sieht der Entwurf der Architektenbüros Sturm und Schmidt aus Seligenporten für die Feuerwehrhaus-Erweiterung in Pavelsbach aus. © Foto: Rathaus Postbauer-Heng



Nach haushaltsrelevanten Themen ging Kratzer auf ortsbezogene Themen ein. Bei der anschließenden Diskussion fanden die Anwesenden nur wenige Kritikpunkte. So wie in HengKöstlbach und in Postbauer sind die Raser auch den Pavelsbachern ein Dorn im Auge.

Der Wunsch ist eine feste Geschwindigkeitsanzeige an der Ortseinfahrt Paulstraße — und auch mehr und häufigeres Blitzen in Pavelsbach. Themen waren auch der Gehwegausbau Simonstraße vom Ortsbeginn bis mindestens zur Bushaltestelle Ortsmitte Simonstraße, weil hier Familien mit Schulkindern wohnen.

Das ist schon einmal diskutiert worden, wurde aber wegen der Anlieger verworfen, weil sie zum damaligen Zeitpunkt Straßenausbaubeiträge hätten zahlen müssen, was jetzt nicht mehr der Fall ist.

Der Ausbau Ottostraße soll nun geplant und umgesetzt werden. Bürgermeister Kratzer wird dies in Besprechungen des Haushalts 2019 einfließen lassen. Am Bibersee An der Heide soll der Geh- und Radweg gesichert werden, hier gibt es Ausschwemmungen

Die Feuerwehrhaus-Erweiterung wurde durch den Bauausschuss mit dem aktuellen Entwurf des Büros Sturm und Schmidt aus Seligenporten abgesegnet. Nun soll der Planungsauftrag vergeben werden. Dieser geht wieder zurück auf die Grundlage des einfachen "technischen" Anbaus an das vorhandene Feuerwehrhaus, da man vor allem aus Kostengründen die Variante des Büros Graf Architekten wieder verworfen hatte.

Kratzer stellte die Planung vor, die bezüglich der Innenräume intensiv mit der Feuerwehr ausgearbeitet wurde und im Grunde gleich geblieben ist. Die Ansicht wurde umgeplant, indem der frühere "Garagencharakter" abgeändert beziehungsweise aufgelockert wurde und das Gebäude in unterschiedlichen Höhen und Kubaturen aufgeteilt wurde.

Auch die sogenannte Scheibe als optischer Gebäudeabschluss zur Straße hin verleiht dem Gebäude nun einen eigenen Charakter. Für die Fassadengestaltung sind unterschiedlichste Materialien möglich.

