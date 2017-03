Pavelsbacher Gartler haben viel vor

Terminkalender ist prall gefüllt: Los geht es mit Palmbüschelbinden am 29. März - vor 1 Stunde

POSTBAUER-HENG / PAVELSBACH - Ehrungen und ein Vortrag standen im Mittelpunkt der Jahresversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Pavelsbach.

Für 25 Jahre Mitgliedschaft im OGV Pavelsbach wurden Angelika Pröll, Ingrid Lehner und Erika Körner (v. links) geehrt. © Foto: Resi Heilmann



Die Vorsitzende Marianne Bogner begrüßte im Gasthaus Schrödl alle anwesenden Mitglieder, insbesondere Susanne Flach-Wittmann vom Kreisverband Neumarkt und erläuterte die Aktivitäten des vergangenen Jahres. Der OGV hat sich wieder um die Pflege der Grünanlagen gekümmert. Zudem fand das Palmbüschelbinden, der Ausflug nach Nürnberg mit Führung, die Winterwanderung mit anschließender Weihnachtsfeier beim Schrödl statt. Des Weiteren nahm der Verein am Königsschießen des Schützenvereins teil und holte sich den zweiten Platz. Der Ausflug des OGV soll heuer nach Sulzbürg gehen mit Führungen. Das Palmbüschelbinden ist am Mittwoch, 29. März. Samstag, 8. April, findet um 14 Uhr ein Weidenflechtkurs im Stodl statt. In den Herbstferien im November ist ein Familientag oder Oma/Opa-Kind-Tag geplant, bei dem Kraut eingetreten werden soll. Anschließend gibt es eine deftige Mahlzeit: Weißkraut mit Geräuchertem.

In ihrem Bericht der Jugendleitung ließ Marion Hafner das Jahr der "Kleinen Zwetschgen" Revue passieren. Momentan gehören der Jugendgruppe 74 Kinder an. Im letzten Jahr haben rund 200 Kinder an den Aktionen teilgenommen. Wie immer begann das Jahr mit dem Jahrestreffen der Gruppenleiterinnen am Haus am Habsberg. Es folgten Brotbacken mit den Naturexperten des OGV Heng, basteln von Traumfängern aus Naturmaterialien, "Erlebnisspielplatz Wasser – Wir erforschen das Leben im und am Gewässer" mit Christa Engelhard vom Kreisverband, Basteln für Muttertag sowie die Radltour nach Rengersricht und Besuch der Hofmolkerei Kneißl.

Blumen sammeln

Auch 2017 steht wieder vieles in dem Programm der"Kleinen Zwetschgen". Unter anderem basteln sie für den Muttertag, sammeln Blumen und bauen eine Blumenpresse, machen Sauerkraut ein, besuchen eine "Streuobstwiese" mit Christa Engelhard vom Kreisverband, gestalten herbstliche Naturdeko und verbringen einen Spielenachmittag in der Natur.

Vorstand entlastet

Nach den Berichten des Kassiers und Gerätewartes sowie Entlastung des Vorstands ehrte die Vorsitzende Bogner zusammen mit Susanne Flach-Wittmann langjährige Mitglieder. Geehrt wurden für 25 Jahre Treue zum Verein Angelika Pröll, Ingrid Lehner, Erika Körner und Richard Lehner. Anschließend referierte Susanne Flach-Wittmann zum Thema "Die Schönen und Reichen – Gartenstauden und ihre Verwendung."

RESI HEILMANN