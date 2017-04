Pavelsbacher Handball-Mädels auf Distanz zur Abstiegszone

Mit einem 25:16 gegen Herzogenaurach II wichtige Punkte geholt

POSTBAUER-HENG - Sie wussten, worum es geht: Konzentriert und mit vollem Einsatz ab der ersten Minute sind die Handballerinnen der SG Pavelsbach/Rohr gegen Herzogenaurach II ins Rennen gegangen. Sie siegten klar 25:16.

Auf gehts: Die beiden SG-Spielerinnen (grün) wollen hier auf dem Weg zum Kreis eine Herzogenauracherin ausschalten. © Wolfgang Fellner



Nach der Niederlage vor sieben Tagen gegen Weiden (20:25) waren die SG-Damen bedrohlich abgerutscht. Jetzt, nach dem Sieg gegen Herzogenaurach, sind sie an Weiden vorbeigezogen und rangieren auf Rang sieben der Bezirksoberliga-Tabelle. Kommende Woche steht zu Hause eine sehr schwere Aufgabe gegen Erlangen-Bruck an, ehe es zum Saisonabschluss am 29. April ins Rückspiel gegen Herzogenaurach geht.