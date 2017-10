Pavelsbacher radelte in Schlangenlinien

Polizei stoppte den Mann und bemerkte eine Alkoholfahne - vor 54 Minuten

POSTBAUER-HENG - Am Dienstag gegen 1.40 Uhr fiel der Polizei ein Radfahrer in Pavelsbach in der Cäciliastraße auf, da er in Schlangenlinien fuhr.

Bei der Kontrolle des 38-Jährigen bemerkten die Polizisten starken Alkoholgeruch. Ein Test am Alkomat verlief positiv.

Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet.

hoe