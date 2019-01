Pavelsbacher Schützinnen schreiben Geschichte

PAVELSBACH - Im Vereinshaus Gasthof Schrödl gab Schützenmeister Johann Lehner bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung der Eichenlaubschützen Pavelsbach einen kurzen Rückblick auf das vergangene Jahr.

Die Pavelsbacher Schützen gratulierten Carolin Leitl und Daniela Rauscher zum Aufstieg in die Gauoberliga. © F.: reh



Bei Feierlichkeiten der Nachbarvereine waren die Schützen ebenso vertreten wie beim Volksfestzug Neumarkt, dem Gauschützenfest in Weidenwang, der Schützenmeister- und Sportleitertagung sowie am Gauehrenabend in Freystadt. Zudem nahm man am Freundschaftsschießen in Heng und Rocksdorf teil.

Beim Königsschießen am Ostersonntag mit 94 Teilnehmern wurde Dominik Hirsch mit einem 11,1-Teiler Schützenkönig vor Sebastian Lehner (75,5) und Dieter Hirschmann (94). Mit 112-Teilern wurde Florian Hofmann Jugendkönig vor Sarah Lerzer (444,4) und Anna Seger (585,6).

Die traditionelle Königsfeier findet heuer am 21. April (Ostersonntag) im Schrödlsaal statt. Zuvor geht vom 13. bis 19. April das Königsschießen über die Bühne. Zum Abschluss dankte Lehner den Vorstandsmitgliedern für die gute Zusammenarbeit, insbesondere aber Daniela Scheuerer, die sich um die ganze Organisation wie Einladungen der Freundschaftskämpfe, Eintragungen zu den Wettkämpfen und vieles mehr kümmert.

Sportleiterin Daniela Scheuerer gab einen kurzen Bericht. Die erste Mannschaft mit den Schützinnen Carolin Leitl, Daniela Rauscher, Jasmin Scheuerer und Julia Langer schossen in der Gauliga 2 und belegten den ersten Platz mit 26:2 Punkten und einem Schnitt von 1506 Ringen. Sie schießen nun in der Gauoberliga – das hat bei den Eichenlaubschützen bisher noch keine Mannschaft geschafft. Die Mädels schossen zudem einen neuen Vereinsrekord von 1535 Ringen.

Die sechste Mannschaft mit den Schützen Armin Fleischmann, Dieter Hirschmann, Johann Lehner und Willi Kleesattel belegten in der E-Klasse 4 den ersten Platz mit 16:8 Punkten und einem Schnitt von 1297 Ringen. Sie steigen somit in die D-Klasse auf.

Vereinsmeisterin in der Saison 2017/18 wurde Carolin Leitl mit einem Schnitt von 380,3 Ringen vor Daniela Rauscher (376,6) und Jasmin Scheuerer (375,3). Die Bestergebnisse erreichten Daniela Rauscher und Jasmin Scheuerer mit je 389 Ringen sowie Carolin Leitl (387). Für 300 Wettkämpfe wurde Melanie Meier geehrt. Im Finale des "Gutmanns Cup" belegte Daniela Rauscher den 51. Rang.

Nach langer Diskussion wurde festgehalten, bis zur nächsten Jahreshauptversammlung ein abstimmungsfähiges Konzept zu den Umbauplänen und der Sanierung der Schießstände und Umkleideräume zu erstellen und dann vorzulegen.