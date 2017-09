Pelchenhofens Kirwaburschen ließen Muskeln spielen

Baum wurde nach alter Tradition auf dem Dorfplatz neben der Kirche aufgestellt — Und wie die Jugend tanzen kann

NEUMARKT/PELCHENHOFEN - Frühmorgens hatten die Kirwaburschen den Baum aus dem gut behüteten Versteck geholt, damit ihn die Kirwamoidla auf dem Dorfplatz herrichten und die Burschen anschließend aufstellen konnten.

Die Kirwaleut Pelchenhofen tanzten auf ihrer Kirchweih den Baum aus und verschonten in ihren G’stanzln nichts und niemanden. © Foto: Fabian Fellner



Das Aufstellen des hohen Baums auf dem Dorfplatz neben der Kirche mit viel Muskelkraft am Samstag läutete auch den Beginn der Ägidius-Kirchweih ein.

Um den Baum in die Höhe zu hieven, werden traditionell "Goißen" verwendet, zwei Stangen, die jeweils am oberen Ende zusammengebunden sind. Sie werden dann von vielen starken Händen immer steiler in die Höhe geschoben, um so letztendlich den Kirwabaum in die Höhe zu stemmen.

Fleißig bewacht

Nach getaner Arbeit gab es für alle kühle Getränke und die Kirwabaumwache begann. Ab 20 Uhr spielte im Festzelt beim Dorfstodl die Band "Sayonaraz" und brachte die Stimmung auf ihren Höhepunkt: Die vier Oberpfälzer Musikanten spielten von Schlagern über Alpenrock bis zu den aktuellen Charts alles und ließen damit keine Wünsche offen.

Zum Abschluss haben die Kirwaboum und -moidla am Montag den Kirwabaum ausgetanzt: Nach vielem Üben und G’stanzln schreiben konnten die Kirwaleut’ endlich zeigen, was sie konnten. Am Ende hieß es: Das Kirwapaar 2017 sind Theresa Kerschensteiner und Josef Knipfer.

Danach unterhielt die talentierte Neumarkter Band "Oi’s Zufall" die Besucher mit Stimmungshits und boarischen Stücken. Der zweite Höhepunkt des Abends war ab 22 Uhr die Kirwabaum-Verlosung, bei der es viele attraktive Sach- und Gutscheinpreise zu gewinnen gab. Den Hauptpreis, den 32,95 Meter hohen Kirwabaum, gewann Bernd Forster, der mittlerweile in Starnberg lebt, aber ursprünglich aus Pelchenhofen kommt. Des Weiteren konnten die Kirchweih-Besucher die Länge des Baumes schätzen: Dabei kam Florian Eichhammers Tipp den 32,95 Metern am nähesten und bekam dafür einen Kasten Bier.

