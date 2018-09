Peta setzt Kopfgeld auf den Freystädter Hühnermörder aus

500 Euro Belohnung für Hinweise ausgelobt - vor 27 Minuten

FREYSTADT - Um die Suche nach dem Täter zu unterstützen, der in Freystadt mehrere Hühner vegiftet hat, setzt die Tierrechtsorganisation Peta eine Belohnung in Höhe von 500 Euro aus für Hinweise, die zu seiner Verurteilung führen.

"Mit unserer ausgelobten Belohnung möchten wir helfen, den Tierquäler, der die Hühner vergiftet hat, zu überführen", sagt Judith Pein im Namen von Peta. "Wer wehrlose Lebewesen so rücksichtslos tötet, der schreckt möglicherweise auch nicht vor Gewalttaten gegenüber Menschen zurück." Tierquälerei sei kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden.

Wie berichtet hat am Wochenende ein Unbekannter zahlreiche lilfarbene Giftköder in einen Hühnerstall in der Heinrich-von-Stein-Straße in Freystadt geworfen. Drei Tiere im Wert von 180 Euro starben durch den heimtückischen Anschlag.

Zeugen können sich unter (0 15 20) 7 37 33 41 bei Peta melden – auch anonym. Hinweise nimmt auch die Polizei, (0 91 81) 4 88 50, entgegen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

Hauke Höpcke Neumarkter Nachrichten E-Mail