Peter Bauer will sich für die Holzfäller-WM qualifizieren

Der Schmidmühlener ist ein Meister an der Axt - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Die Champions Trophy ist der härteste Wettkampf im Sportholzfällen. Peter Bauer aus Schmidmühlen kämpft am Sonntag um die Qualifikation.

der Drittplatzierte der deutschen Meisterschaft, Peter Bauer aus Schmidmühlen, schlägt, dass die Späne fliegen. © nn/Foto: Stihl



Die Athleten zerkleinern mit Äxten und Sägen vier Holzblöcke hintereinander in weniger als einer Minute. Um bei dem Wettkampf der Weltbesten im kommenden Jahr dabei zu sein, müssen sich die europäischen Sportler erstmals in einer Qualifikation beweisen.

Im niederländischen Sittard kämpfen am 15. Oktober der amtierende Deutsche Meister Robert Ebner aus Gaggenau und der Drittplatzierte der deutschen Meisterschaft Peter Bauer aus Schmidmühlen um die Startplätze bei der Champions Trophy 2018. Insgesamt kämpfen 27 Sportler aus 15 Nationen um den Einzug zum härtesten Wettkampf der Sportholzfällerwelt.

Bauer landete in diesem Jahr bereits mehrfach auf dem Podium. Sowohl beim Amarok Cup als auch bei der DM überzeugte er mit starken Zeiten in den Axt- und Sägedisziplinen. „Die Konkurrenz ist groß, aber ich gebe mein Bestes und freue mich sehr, an der Qualifikation teilnehmen zu dürfen“, sagt der Schmidmühlener.