Pfadfinder und Co. holen Christbäume in Neumarkt ab

Gegen eine kleine Spende werden die stacheligen Gesellen entsorgt — Firmen und Behörden stellen die Lkw - vor 2 Stunden

NEUMARKT - Nach Weihnachten stellt sich immer wieder eine Frage: Wohin mit dem Christbaum? Zum 32. Mal kümmern sich die Pfadfinder darum. Am 13. Januar sind zahlreiche Kinder und Jugendliche im Stadtgebiet unterwegs und sammeln die ausrangierten Christbäume gegen eine kleine Spende ein.

Am Samstag organisierte die Pfadfinderschaft St. Georg wieder ihre alljährliche Christbaum-Sammelaktion. Rund 100 Helfer waren im Einsatz, um die Bäume zum Wertstoffhof zu bringen. Unterstützt wurden die Pfadfinder der DPSG und der Taizé-Siedlung dabei von der THW-Jugend und den Ministranten der Hofkirche. Wie DPSG-Stammesvorsitzender Matthias Platzek berichtet, türmten sich auf den von verschiedenen Neumarkter Firmen zur Verfügung gestellten Fahrzeugen insgesamt fast 10 000 Bäume. Das Abholen erfolgte kostenlos, die Helfer waren jedoch für Spenden dankbar. Der Erlös der Sammelaktion kommt der Jugendarbeit der Pfadfinder zugute. Ein großer Teil des Geldes soll in den Bau des internationalen Jugendzeltplatzes auf dem Mariahilfberg fließen. © Fritz-Wolfgang Etzold



Neben den Mitgliedern der DPSG sind Jugendliche der Pfadfinder-Siedlung Taizé aus Woffenbach und des THW an der Aktion beteiligt. Besonders freuen sich die Pfadfinder der DPSG über zwei neue Vereine, die ihrem Aufruf gefolgt sind und dieses Jahr zum ersten Mal mitsammeln werden: Die Wasserwacht Neumarkt und die Pöllinger Bixn und Burschn wollen tatkräftig mit anpacken. Zahlreiche Neumarkter Firmen und Behörden stellen den Jugendlichen Lastwägen zur Verfügung.

Seit 1996 nehmen sich Neumarkter Jugendliche dieses Entsorgungsproblems an, mittlerweile zum dreizehnten Mal organisiert Matthias Platzek (DPSG) die Großaktion: Wer stellt unentgeltlich seinen LKW zur Verfügung? Wer organisiert das Mittagessen für die Helfer? Welches Team kommt in welchem Stadtteil zum Einsatz? Nur eine Frage interessiert dabei kaum: Die nach dem Wetter. Denn die Pfadfinder kommen bei jedem Wetter.

Wie jedes Jahr werden die Kinder und Jugendlichen am Samstag nach Heilig-Drei-König von 8.30 bis etwa 17 Uhr von Haus zu Haus gehen und die Christbäume einsammeln. Anschließend werden sie auf dem Wertstoffhof Blomenhof entsorgt. Gesammelt wird 2018 in der Innenstadt sowie in den Stadtteilen Altenhof, Hasenheide, Holzheim, Kohlenbrunnermühle, Koppenmühle, Mühlen, Pölling, Woffenbach und Wolfstein.

Die Bäume sollen von Lametta und anderem Schmuck befreit werden und am Samstag, 13. Januar, spätestens bis 8.30 Uhr abholbereit und gut sichtbar vor dem Haus stehen. Die Jugendlichen ziehen von Straße zu Straße, klingeln, wo der Baum vor dem Haus steht und freuen sich über eine Spende für ihren Jugendverband.

Der enge Zeitplan erlaubt es nicht, die Straßen ein zweites Mal anzufahren, so dass Nachzügler nicht berücksichtigt werden können. Gerade in Sackgassen oder engen Stichstraßen wie zum Beispiel im Altenhof oder in der Altstadt ist es zudem hilfreich, wenn die Bäume bereits vorne an der Einfahrt auf einem Haufen gesammelt werden.

Falls es schneien sollte, ist auch darauf zu achten, die Bäume nicht in den Schneehaufen vor dem Haus zu stecken: Dort können die Bäume festfrieren und sind nur schwer wieder herauszukriegen. Die Kinder, die bei den Haushalten klingeln, können die oft schweren Bäume jedoch nicht sofort mitnehmen, sondern lassen sie vor den Häusern auf dem Gehweg liegen. Später, in der Regel bereits nur wenige Minuten darauf, kommt der Lkw in die Straße gefahren und lädt alle Bäume auf.

Matthias Platzek bedauert, dass man es leider nicht immer allen Bürgern recht machen kann: "Bei einer Menge von rund 10 000 Bäumen kann es leicht einmal vorkommen, dass tatsächlich einer übersehen wird." Trotz der Bemühungen um eine vollständige Entsorgung aller alten Bäume gebe es kein Recht auf Abholung. Auch ein Abholen am Folgetag ist nicht möglich.

Das Abholen der Bäume ist zwar kostenlos, trotzdem freuen sich die Mitglieder der Jugendverbände über eine Spende. Matthias Platzek weist darauf hin, dass die aus der Sammelaktion gewonnenen Spenden mitunter die wichtigste Finanzierungsquelle der Jugendarbeit der teilnehmenden Verbände darstellen. Mit dem Geld werden vor allem Fahrten, Ausrüstungsgegenstände und Gruppenstundenmaterial finanziert.

