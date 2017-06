Pfadi-Party auf dem Bucher Berg

Mit Gottesdienst, Lagerfeuer und Spaß in der Natur feierten Hunderte ein rundes Jubiläum - vor 49 Minuten

BREITENBRUNN - Auf dem internationalen Pfadfinderzeltplatz Bucher Berg bei Breitenbrunn haben rund 300 Pfadfinder den 70. Geburtstag der Region Isar des Verbandes Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder (VCP) in Bayern gefeiert.

Mit einem Gottesdienst begannen die Feierlichkeiten zum 70. Geburtstag der Region Isar des Verbandes Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder (VCP) in Bayern. © Foto: Werner Sturm



Mit einem Gottesdienst begannen die Feierlichkeiten zum 70. Geburtstag der Region Isar des Verbandes Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder (VCP) in Bayern. Foto: Foto: Werner Sturm



Der VCP ist der evangelische Pfadfinderinnen- und Pfadfinderverband Deutschlands. Zu ihm gehört die heutige Region Isar, die ihren Ursprung in der Christlichen Pfadfinderschaft (CPD) hat. Die Geburtsstunde der Region (vormals Gau Isar) schlug im Jahr 1947 mit der Gründung des ersten Stammes, Wilhelm Löhe in Landshut.

Die Christliche Pfadfinderschaft ging 1973 bei der Fusion mit dem Bund Christlicher Pfadfinder (BCP) und Evangelischer Mädchen-Pfadfinderbund (EMP) im heutigen VCP auf. Heute hat die Region Isar rund 700 Mitglieder in 15 Stämmen. Den Regionsvorsitz haben Patrick Ott und Markus Lederhuber inne.

Als passenden Ort für die Jubiläumsfeierlichkeiten hatte sich der VCP Region Isar den wegen seiner idyllischen Lage und seiner sehr modernen, beinahe schon komfortablen Ausstattung, bei Pfadfinderinnen und Pfadfindern aus Deutschland, ja aus ganz Europa, so beliebten Zeltplatz am Bucher Berg in der Marktgemeinde Breitenbrunn ausgesucht.

Mit der Region Schwaben hatte man dort seine Zelte, Jurten und Kothen zu einem Pfingstlager aufgebaut. Über Bayern verteilt finden noch in der Woche von 14. bis 17. Juni insgesamt fünf Lager statt, mit den weiteren Regionen Fichtelgebirge, Frankenjura, Allgäu, Mitte sowie Mainfranken. Jedes Lager ist ein in sich geschlossener kleiner Kosmos, der sich mit einem Aspekt des Zusammenlebens beschäftigt. Das Lager der Regionen Isar und Schwaben in Buch stand unter dem Motto "Unsere Erde ist rund".

Das Jubiläumsfest begann mit einem Gottesdienst. Unter die Pfadfinder hatten sich auch der Breitenbrunner Bürgermeister Johann Lanzhammer sowie der Geschäftsführer des VCP Landesverbandes, Gerhard Kofer aus Nürnberg, gemischt. Das Wetter war schlecht, aber die Stimmung ausgesprochen gut.

Erst die Idee, dann das Ideal

Der Gottesdienst, der mit Gitarre und Sitztrommel musikalisch umrahmt wurde, beschäftigte sich mit der Zeit. "Meine Zeit steht in deinen Händen, nun kann ich ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir." So lautete der Refrain eines Liedes. Moderiert wurde das Ganze von Maximilian Randelshofer.

Er zitierte passend zum Jubiläum den englischen Baron, Offizier und Pfadfindergrüner Robert Baden-Powell (1857-1941) mit den Worten: "Zuerst hatte ich eine Idee, dann ein Ideal. Nun haben wir eine Bewegung – werden wir in einer Organisation enden?"

Geschäftsführer Kofer überbrachte die Grüße des Landesverbandes. Aus seinem Archiv hatte er Geschichten mitgebracht, Rückblicke und Anekdoten aus der nunmehr sieben Jahrzehnten währenden Geschichte der Region Isar. Der Regionsvorsitzende Ott begrüßte die Gäste. Dabei unterstrich er, dass Pfadfinden mehr sei als ein Abenteuer. "Wir kümmern uns um die Generationen von morgen. Wir machen Kinder und Jugendliche stark, ihren eigenen Weg zu gehen, holen sie raus aus ihren Zimmern", erklärte er.

Es war ein Schaulager aufgebaut, am Nachmittag wurde bei Kaffee und Kuchen gefeiert, am Abend lautete am Lagerfeuer die Devise Spaß, Gesang und Spiel. Dazwischen sorgte ein kurzweiliges Kabarettprogramm für Unterhaltung. Auf der Bühne stand der Kabarettist und Musiker Michael Marschner.

WERNER STURM