Pfarrer Scherr nimmt Abschied von Woffenbach

Pfarrer Ewald Scherr verabschiedet sich in den Ruhestand — Umzug nach Nürnberg steht bevor - 30.09.2017 09:42 Uhr

NEUMARKT - Sieben Jahre lang war Ewald Scherr katholischer Pfarrer in Neumarkt-Woffenbach. Nun steht ein Abschied bevor.

Pfarrer Ewald Scherr (links im Bild; hier bei der 50-Jahr-Feier der Kirche) wird St. Willibald demnächst den Rücken kehren. © Archivfoto: Siegfried Mandel



Pfarrer Ewald Scherr (links im Bild; hier bei der 50-Jahr-Feier der Kirche) wird St. Willibald demnächst den Rücken kehren. Foto: Archivfoto: Siegfried Mandel



Wenn er könnte, so sagt der 62-Jährige, würde er weitermachen. Doch die Gesundheit hat ihn letztlich beim Bischof von Eichstätt um seine Versetzung in den Ruhestand bitten lassen.

Nun ist es soweit: Am Sonntag, 1. Oktober, wird der Pfarrer offiziell in den Ruhestand verabschiedet, da es aber noch keinen Nachfolger gibt, wird Ewald Scherr wohl noch ein paar Tage bleiben: "Bis Mitte des Monats wahrscheinlich."

Danach wird er "mit ziemlich eigenartigen Gefühlen" die Türen des Gotteshauses St. Willbald hinter sich zuziehen und zu neuen Ufern aufbrechen. "Es ist unüblich, dort wohnen zu bleiben, wo man zuletzt tätig war", berichtet der 62- Jährige: "Manch ein Ehemaliger kann es halt nicht lassen, sich trotzdem noch einzumischen – das würde ich zwar nicht tun, aber dennoch werde auch ich von Woffenbach wegziehen."

Wohin es gehen soll? "Nach Nürnberg". Dort sind nicht nur Ewald Scherrs Ärzte, er denkt auch ein Stück weiter: "Man weiß ja nicht, wie es im Alter wird."

Luft der Großstadt schnuppern

Außerdem sehnt sich der 62-Jährige, der ursprünglich eine Kaufmanns-Lehre gemacht und abgeschlossen hatte, wieder nach ein wenig Großstadt-Luft: Einst hatte der Weidener seine Priesterweihe im Stephansdom in Wien empfangen, in dieser Stadt war er dann auch noch eine Weile tätig.

Nach Stationen in vielen kleinen Städten und Dörfern (Hörnsheim, Ensfeld, Beilngries, Dietenhofen–Großhabersdorf und Aurach–Weinberg) war er am 27. September 2010 in Woffenach offiziell begrüßt worden.

Viele schöne Zeiten verbindet der Pfarrer mit der Gemeinde: "Das 50- Jahr-Fest der Kirche, die 750-Jahr-Feier Woffenbachs und nicht zuletzt mein 25. Priesterjubiläum am 16. August 2013."

Toller Zusammenhalt

Immer schön habe der Geistliche, der immer für einen Witz zu haben ist, den Kontakt zu den Gläubigen gefunden, und dass sie so zusammengehalten hätten: "Wenn irgendwo Not am Mann war, waren sie da", sagt er voller Anerkennung.

Gleichzeitig hat er selbst in all den Jahren gespürt, wie stressig der Job als Priester sein kann. Über den Satz "Der Herrgott bürdet einem nur so viel auf, wie man tragen kann", kann der Priester nur schmunzeln.

Er sei zwar richtig, aber es habe schon etliche Tage gegeben, an denen viele Termine geballt mit mehreren Beerdigungen zusammengefallen seien: "Eigentlich wusste ich nicht mehr, wie ich allen gerecht werden kann. Diesen Stress empfand ich schon als belastend – und irgendwann habe ich es gesundheitlich auch nicht mehr gepackt."

Hund nach Herz-OP

Daraufhin fällte er dann die Entscheidung beim Bischof um seine Versetzung in den Ruhestand zu bitten. Was er sich für diesen vorgenommen hat? "Vor 20 Jahren hätte ich wahrscheinlich mit ,Reisen‘ geantwortet, doch nach meiner Herz-OP bin ich auf den Hund gekommen, dem möchte ich Flug- oder lange Autofahrten ersparen und so beschränkt sich meine künftige Freizeit wohl eher auf Spazierengehen."

Wirklich bereuen tut dies der Priester, der vor wenigen Tagen seinen 62. Geburtstag gefeiert hat, aber nicht. Zu groß ist die Bindung zu dem vierbeinigen Jack Russell Terrier-Mischling: "Er lässt mich keinen Schritt alleine und passt immer auf mich auf."

Und ansonsten gibt‘s nun einen völligen Ruhestand? "Vermutlich nicht", sagt Ewald Scherr: In Nürnberg Katzwang-Reichelsdorf wird sich der Pfarrer niederlassen. "In der Stadt gibt es kaum Ruhestandspfarrer. Vielleicht werde ich ja mal gebraucht und darf aushelfen, es würde mich schon freuen", sagt Ewald Scherr.

Die Verabschiedung des Woffenbacher Pfarrers findet mit dem Erntedankgottesdienst am Sonntag, 1. Oktober, um 9.30 Uhr in St. Willibald, Pfarrer-A.-Lang-Platz 3, in Woffenbach statt.

ALEXANDRA HADERLEIN