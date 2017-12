Pferde gerettet: Scheune brennt vollkommen nieder

Übergriff auf Wohnhaus - Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen - vor 6 Minuten

BRUNN - Am frühen Mittwochmorgen stand im Brunner Ortsteil Eglsee (Lkr. Regensburg) eine Scheune komplett in Flammen, die auch auf den Dachstuhl des Wohnhauses übergriffen. Menschliche und tierische Bewohner konnten sich jedoch rechtzeitig ins Freie retten.

Die Scheune im Brunner Ortsteil Eglsee stürzte ein und brannte komplett nieder. Weder Menschen noch Tiere wurden dabei verletzt. © NEWS5 / Auer



Die Scheune im Brunner Ortsteil Eglsee stürzte ein und brannte komplett nieder. Weder Menschen noch Tiere wurden dabei verletzt. Foto: NEWS5 / Auer



Gegen 5.30 Uhr ging bei Feuerwehr und Polizei die Alamierung über den Brand einer Scheune im Reisgraben ein. Die Flammen brachten die Scheune, zu der auch ein Pferdestall gehörte, zum Einsturz.

Obwohl die Feuerwehr schnell vor Ort war, konnte nicht verhindert werden, dass der Brand auch auf den Dachstuhl des direkt angrenzenden Wohnhauses übergriff.

Alle Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen, auch Pferde kamen nicht zu Schaden. Die Brandursache ist derzeit noch völlig unklar und die Löscharbeiten dauern noch an. Ersten Schätzungen nach zu urteilen, entstand an Scheune und Wohnhaus ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

moe