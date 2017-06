Pferdemarkt und Wahlkampf: Helmut Kohl im Landkreis Neumarkt

In Neumarkt jubelten ihm 5000 Fans zu, in Berching waren es vier Jahre später 25.000 - vor 3 Stunden

NEUMARKT/BERCHING - Am Freitag morgen ist Altkanzler Helmut Kohl im Alter von 87 Jahren in seinem Haus in Oggersheim gestorben: Von 1982 bis 1998 war er Kanzler, und als Kanzler der deutschen Einheit hat er auch Neumarkt besucht im Jahr 1994 und vier Jahre später den Rossmarkt in Berching.

Vor der Jurahalle standen die Menschen dicht gedrängt Menschenmenge als Helmut Kohl mit seinem Tross ein Bad in der Menge nahm. Foto: Fritz Etzold



Der Auftrieb war gewaltig, Helmut Kohl als Kanzler der deutschen Einheit auf dem Gipfel der Macht: Das war 1994, als er im Bundestagswahlkampf nach Neumarkt kam. In der großen Jurahalle und drum herum warteten 5000 Menschen auf den Oggersheimer, um ihn zu hören - und vor allem auch, um etwas vom Hauch der Geschichte einzuatmen, der ihn damals umwaberte. Er hatte fünf Jahre vorher die Wiedervereinigung geschafft.

Lokale und überregionale Politprominenz scharte sich um den Kanzler: Der CSU-Bezirksvorsitzende Gustl Lang war ebenso da wie Bezirkstagspräsident Hans Bradl,. der parlamentarische Staatssekretär und MdB Rudolf Kraus, MdB Albert Deß oder Helmut Jawurek, der über die JU-Liste zum Sprung nach Bonn ansetzte. Dazu kam CSU-Generalsekretär Erwin Huber und der Landtagsabgeordneter Herbert Fischer, der Kohl in der schönsten Volksfesthalle Bayerns willkommen hieß.

Kohl zeigte sich sichtlich gerührt über den warmen Empfang; in seiner Rede stellte sich bald heraus, warum: Wirtschaftliche und auch politische Probleme gab es fünf Jahre nach der Einheit genug, der Kanzler wetterte gegen die Miesepeter, die alles schlecht redeten. Es gebe Probleme, doch trotzdem müsse einen um die Zukunft nicht bange sein.

"Als Pfälzer bin ich in der Oberpfalz immer am richtigen Platz", sagte Kanzler Kohl vier Jahre später beim Rossmarkt in Berching. In die Niederungen der Tagespolitik verirrte sich der Kanzler damals weniger, vielmehr gab es einen bundes- und weltpolitischen Exkurs, der die Zuhörer nicht unbedingt wärmte - zumal es stramme Außentemperaturen hatte Anfang Februar 1998. Um acht Uhr morgens hatte es noch minus zehn Grad gehabt.

Kohl ging auch auf den Protest der Jungbauern ein: Er versprach, keine Entwicklung zu unterstützen, die die Zukunft unserer Bauern gefährdet". Die Jungbauern hatten sich vor allem gegen Brüsseler Dirigismus in der Agrarpolitik gewehrt. Geholfen hat das Versprechen des Kanzlers nichts, wie man heute weiß. Und auch damals war der Auftrieb an lokaler Polit-Prominenz vor Ort wieder ein großer, wie ein Blick auf die Bilder zeigt. Helmut Jawurek war übrigens Mitglied des Bundestages.

Und für Kohl gab es erneut einen großen Fresskorb mit allem, was die Region zu bieten hatte. Den der Pfälzer auch gerne mitgenommen hat. Wie zu erfahren war, ist nicht viel davon seinerzeit in Bonn angekommen. Es hat geschmeckt.

Wolfgang Fellner Neumarkter Nachrichten E-Mail