Pferdeschau zum Abschluss des Jura-Volksfestes in Neumarkt der Publikumsmagnet

Am Montag bieten Reiter, Kutscher und Vierbeiner eine spannende Show — Mächtige Shire Horses in der Arena

NEUMARKT - Wenn die Erde hinter der Kleinen Jurahalle bebt, Wiehern den Geräuschpegel des Festplatzes übertönt und ein ganz besonderer Geruch in der Luft liegt, dann ist es wieder Zeit für die jährliche Pferdeshow – die Pferde- und Fohlenschau in Neumarkt. Zwei Stunden soll das Programm dauern, in dem die Zuschauer zu einem Ausflug in die mannigfaltige Pferdewelt eingeladen werden.

Kleine Rösser ganz groß: Die Ponys gehören traditionell zum vielfältigen Pferdeaufgebot der Pferde- und Fohlenschau auf dem Volksfestgelände. © Foto: Günter Distler



Um 9 Uhr fällt der Startschuss für die beliebte Veranstaltung, die nicht nur Pferdefreunde in Scharen anlockt. Denn auch, wer keinen Pferdeverstand mitbringt, hat an den tierischen Schaubildern viel Vergnügen. Kesse Ponys und muskelbepackte Kaltblüter sind nicht nur für Kenner ein Hingucker. Die Moderation wird auch heuer wieder Peter Lerch übernehmen.

Premiere in Neumarkt feiert beispielsweise eine neu gegründete Westerngruppe des PSV Freystadt. Auch die Tyler King Ranch aus Buschhof hat einen Leckerbissen für Westernreiter dabei: einige Pferde aus ihrer Quarter Horse-Zucht.

In einer anderen Gewichtsklasse läuft die Freiheitsdressur von Sandra Selinka. Sie demonstriert mit mächtigen Shire Horses eindrucksvoll, was die Riesen alles drauf haben.

Auch ihr Vater, Toni Bauer, steuert einen Programmpunkt bei: Der Deutsche Traditions-Fahr-Club ist in den Volksfesttagen zu Gast bei seinem Präsidenten Toni Bauer in Seligenporten. Einige Mitglieder werden mit ihren historischen Kutschen in der Arena hinter den Jurahallen vorfahren.

Zwei Zehner-Züge

Wer Spaß an den Kutschen hat, darf sich freuen. Im Verlauf des Programmes werden verschiedenste Anspannungen mit unterschiedlichen Rassen gezeigt. Gleich zwei Zehner-Züge sollen heuer zu sehen sein: Claus Luber hat seine bekannten Haflinger im Geschirr und die Familie Günthner setzt auf Pony-Power.

Auch die Brauereiwägen bekommen heuer Zuwachs. Neben den imposanten Fuhrwerken von Lammsbräu, Gans, Winkler und Glossner wird auch ein Gefährt von Gutmann gezeigt. Eine Reit- und Fahrquadrille hat Cordula Hierl aus Eispertshofen angekündigt und viele weitere spontane Anmeldungen werden die Pferde- und Fohlenschau wieder zu einem bunten Mix aus Showauftritten und Materialschau machen.

Nicht nur die Größen der Pferdewelt geben sich am Montag in Neumarkt die Ehre. Auch im Publikum – jährlich werden bis zu 10 000 Besucher gezählt – werden hochrangige Persönlichkeiten zu finden sein. In diesem Jahr hat unter anderem der Bayerische Staatsminister für Finanzen, Landesentwicklung und Heimat, Albert Füracker sein Kommen zugesagt.

Wie in den letzten Jahren wird auch heuer wieder der getrennte Ein- und Ausgang für die Pferde in das Vorführoval eingerichtet. Die Pferde kommen auf der Seite des Bahndamms in das Vorführgelände herein und verlassen es nach der Präsentation auf der Seite der Kleinen Jurahalle. Dies sorgt für eine Straffung des Programms.

Pferdepass dabei?

Als Vorsichtsmaßnahme im Hinblick auf Tierseuchen, besonders auf die in Bayern vor längerer Zeit aufgetretenen Fälle von infektiöser Anämie der Einhufer müssen die Pferdehalter für jedes anwesende und teilnehmende Pferd den Pferdepass mitführen. Dies wurde auch heuer wieder zwischen der Stadt und dem Veterinäramt so vereinbart, auch zum Schutz der Pferde und um auf diese Weise die Verunsicherung auf Seiten der Pferdehalter so gering wie möglich zu halten. Dazu ist es am besten, wenn diese schon die Seite mit der Lebensnummer beziehungsweise mit der Pferdepassnummer kopiert dabei und den Namen des Halters auf der Rückseite der Kopie mit angegeben haben.

Die Stadt weist darauf hin, dass schon bei der Einfahrt in den Parkplatz eine erste Kontrolle stattfindet, bei der die Pferdepässe geprüft werden. Ohne diesen Pass ist weder die Einfahrt in das Gelände noch die Teilnahme an der Pferde- und Fohlenschau möglich.

Die Pferdehalter sollten wegen der Kontrollen am 20. August rechtzeitig mit den Unterlagen zur Anmeldung auf die Wiese hinter der Jurahalle kommen. Die Anmeldung ist ab 7.45 Uhr möglich. Die Stadt hat darüber auch schon zahlreiche der bei der Pferdeschau gewöhnlich teilnehmenden Pferdehalter vorab informiert.

Die Pferdeschau-Preisverteilung an die prämierten Pferdehalter findet gegen 13.30 Uhr in der Großen Jurahalle statt.

