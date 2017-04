Pflanzentauschbörse lockte in Pyrbaum

PYRBAUM - Der Frühling ist da und die ersten zieht es bereits in den Baumarkt zum Setzlinge oder Samen kaufen. Alternativ gibt es Pflanzentauschbörsen verschiedener Gartenbauvereine, so wie in Pyrbaum.

Bei der Pflanzentauschbörse fand jedermann das passende Grün. © csch/Foto: Corinna Schwarz



Dieses Jahr fand die Börse bereits zum vierten Mal statt, allerdings an einem anderen Standort. Bisher kamen die Hobbygärtner zur Schule, diesmal traf man sich am Marktplatz vor dem Brunnen. Ab 10 Uhr herrschte reger Andrang. Dabei konnte man selbst Pflanzen, egal ob für drinnen oder draußen, mitbringen, tauschen oder gegen eine kleine Spende Pflanzen mitnehmen.

Dabei ist dem Verein die Verbreitung von heimischen und nicht hybridisierten Pflanzen wichtig, um die Biovitalität und -diversität zu erhalten. Das heißt, die zur Verfügung gestellten Gemüsepflanzen können aus den eigenen Samen nachgezüchtet werden, es muss kein neues Saatgut gekauft werden.

csch