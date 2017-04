Pfleiderer-Azubis siegen bei "Jugend forscht"

Christoph Hecker, Jakob Götz und Florian Otto vertreten den Freistaat beim Bundeswettbewerb in Erlangen - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Für den 52. Bundeswettbewerb von "Jugend forscht", der Ende Mai in Erlangen ausgetragen wird, haben sich 17 junge Wissenschaftler aus Bayern qualifiziert. Die Landessieger wurden gestern in Vilsbiburg ausgezeichnet. Darunter sind Christoph Hecker (17), Jakob Götz (16) und Florian Otto (18), Auszubildende bei der Pfleiderer GmbH in Neumarkt, die sich im Fachgebiet Arbeitswelt durchsetzten.

Christoph Hecker, Jakob Götz und Florian Otto freuen sich über die Landessieg bei „Jugend forscht“. Sie sitzen auf der von ihnen selbst entwickelten Absturzsicherung für landwirtschaftliche Siloanlagen. © Foto: privat



Sie entwickelten eine Absturzsicherung für landwirtschaftliche Siloanlagen. Ihre innovative Konstruktion verfügt über ein klappbares Laufgitter mit integriertem Seitengeländer.

"Wir hatten immer wieder von schweren Arbeitsunfällen gehört, die passiert sind, als Landwirte ihre Siloanlagen befüllt haben", erzählt Christoph Hecker. "Und da wir selbst wissen, worauf es beim eigenverantwortlichen Arbeiten, gerade auch in der Landwirtschaft, ankommt, haben wir dieses Problem zu unserem Projekt gemacht. Wir wollten eine Absicherung entwickeln, die sicher, einfach und vor allem auch preislich attraktiv ist."

Nachdem sich die jungen Männer bestehende Sicherungs-Systeme mit ihren Vor- und Nachteilen näher angesehen hatten, suchten sie nach einer eigenen Lösung. Über Wochen und Monate hinweg recherchierten und tüftelten die drei. "So haben wir ein neuartiges System entwickelt, das klappbar und mit einer Trittfläche versehen ist", beschreibt Hecker die Konstruktion. "Außerdem besteht es aus möglichst vielen geschraubten Teilen, damit sich Systemkomponenten einfach auswechseln lassen."

Beim Landesentscheid konnten sie bereits einen originalgroßen Prototypen vorzeigen: Dieses klappbare Laufgitter mit Seitengeländer begeisterte nicht nur die erfahrenen Juroren, die ihnen den Landessieg im Bereich "Arbeitswelt" zusprachen. Auch ihre Ausbilder bei Pfleiderer sind stolz auf die Leistung der drei Nachwuchskräfte. "So ein anspruchsvolles Projekt nebenbei durchzuziehen, ist alles andere als selbstverständlich", findet Andreas Götz, der bei dem Holzwerkstoffhersteller die betriebliche Ausbildung leitet.

Seit 21 Jahren

Damit die jungen Tüftler trotz des hohen Lern-Pensums ihre eigene Idee entwickeln und umsetzen konnten, hat Pfleiderer sie in ihrem Engagement unterstützt. Im Rahmen der Initiative "Azubi forscht" stellt das Unternehmen seinen Auszubildenden bereits seit 21 Jahren Raum, Zeit und Mittel zur Verfügung, damit sie sich auf eine Teilnahme bei "Jugend forscht" vorbereiten können.

"So lernen unsere Nachwuchskräfte schon früh, eigene Ideen zu entwickeln, Projekte zu strukturieren, im Team zu arbeiten und ihre Ergebnisse vor Publikum zu präsentieren", erklärt Brigitte Frauenknecht, Personalleiterin am Standort. "Abgesehen davon verstehen wir ,Jugend forscht’ als perfekte Maßnahme, um jungen Leuten Innovationsfreude zu vermitteln und die Zuversicht, dass ein jeder von ihnen zu großartigen Leistungen in der Lage ist."

Bayernweit hatten 1961 Teilnehmer 1214 Projekte für "Jugend forscht 2017" angemeldet. Nur die 85 besten Jungforscher mit 58 Projekten schafften es ins Landesfinale. Staatssekretär Georg Eisenreich zeigte sich von ihren Leistungen beeindruckt: "Die jungen Forscherinnen und Forscher haben ihre pfiffigen Ideen mit Begeisterung verwirklicht. Ihr naturwissenschaftliches Können und das kompetente Auftreten vor der Jury haben den Preisträgern zum Sieg verholfen. Ich bin mir sicher: Sie haben dadurch auch für ihr späteres Leben entscheidende Kompetenzen gestärkt — Leistungsbereitschaft, Kreativität und Durchhaltevermögen."

