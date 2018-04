Pfleiderer-Beschäftigte nehmen Abschied

Mitarbeiter des Holzwerkstoffhersteller aus Neumarkt teils seit Jahrzehnten in der Belegschaft des Unternehmens - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Einen unvergesslichen Abend im Berggasthof Sammüller erlebten kürzlich die Jubilare und Rentner des Pfleiderer-Standorts in Neumarkt.

Die Pfleiderer-Mitarbeiter mögen sich anlässlich ihres Arbeitsjubiläums an viele Höhen und Tiefen des Holzwerkstoff-Unternehmens erinnert haben. © Foto: Hailer



Gemeinsam erinnerten sie sich an viele intensive und erlebnisreiche Jahre im Unternehmen. Standortleiter Lothar Sennebogen gratulierte allen Mitarbeitern und dankte ihnen für ihre langjährige Unterstützung mit einem kleinen Präsent als Zeichen der Anerkennung.

Jahrzehnte im Betrieb

Für 25 Jahre Betriebszugehörigkeit wurden Agim Arifi, Kenan Ayguen, Peter Brock, Andreas Ceolin, Waldemar Dworczyk, Kathrin Götz, Silke Heydolph, Gerhard Kaczmarek, Mustafa Karatas, Bernhard Klauer, Claus-Bertram Kolb, Wilhelm-Siegfried Krauss, Timo Küllig, Werner Lang, Boyd Langmead, Klaus Mueller, Andreas Müller, Katrin Ochsenkühn, Marion Pröbster, Boleslaw Stankiewicz, Markus Weidinger, Christina Vögeler und Daniela Zimmermann geehrt.

Ernst Kuerzinger und Maria Sammüller blicken auf eine 40-jährige Betriebszugehörigkeit zurück und wurden besonders hervorgehoben. An diesen Abend feierten auch Sabine Diermeier, Gerd Hammerschmidt, Helmut Ellert, Franz Graf, Friedrich Kröll, Johann Leikam, Johann Röll, Franz Weidinger, Johann Weidinger, Johann Wittmann, Josef Dotzer, Joseph Fritz, Johann Hupf und Karl Kerschbaum mit und wurden in den Ruhestand beziehungsweise in die Freiphase der Altersteilzeit verabschiedet.

Xaver-Franz Graf und Georg Heinzlmair konnten gleich zwei Ehrungen entgegennehmen. Sie blicken auf 40 Jahre Betriebszugehörigkeit zurück und freuen sich nun auf ihren Ruhestand.

nn