Pfleiderer-Chef Wolff verlässt den Konzern

Vorstandsvorsitzender lässt Vertrag Mitte des Jahres auslaufen - vor 2 Stunden

NEUMARKT/BRESLAU - Der Aufsichtsrat der Pfleiderer Group S.A. hat Thomas Schäbinger (53) zum neuen Vorstandsvorsitzenden (Präsident und CEO) bestellt. Schäbinger wird Nachfolger von Michael Wolff (56), der seinen bis Ende 2017 laufenden Vertrag nicht mehr verlängern möchte.

Der Vorstandswechsel findet am 1. Juli statt. Michael Wolff ist seit 2004 bei Pfleiderer tätig, seit 2013 als CEO der Pfleiderer-Gruppe. Von 2010 an verantwortete er die "tiefgehende operative Restrukturierung und Neuausrichtung der Pfleiderer Group, in deren Folge diese wieder zu Wachstum und Profitabilität zurückfand", wie es in einer Pressemitteilung heißt. Gemeint ist die Sanierung von Pfleiderer nach einer der größten Insolvenzen der deutschen Wirtschaftsgeschichte mit Schulden in Milliardenhöhe. Seit 2013 habe die Pfleiderer-Gruppe wichtige operative und finanzielle Meilensteine erreicht, die 2016 zur Rückkehr an die Börse allerdings nicht in Deutschland, sondern in Polen führten.

Der Aufsichtsratsvorsitzende Zbigniew Prokopowicz bedauerte das bevorstehende Ausscheiden Wolffs sehr. Die erfolgreiche Restrukturierung sei von stetig steigenden Erträgen des Unternehmens begleitet gewesen. "Die Pfleiderer Group ist finanziell solide aufgestellt, verzeichnet Wachstum und ist für die Zukunft gut gerüstet. Deshalb ist dies der ideale Zeitpunkt, den Stab an meinen Nachfolger zu übergeben", so Vorstandsvorsitzender Michael Wolff.

Thomas Schäbinger arbeitete seit 2015 als CEO der Bundy Refrigeration Group, ein Hersteller von Kühlungstechnik. Von 1998 bis 2014 hatte er verschiedene Führungspositionen bei der Mondi-Gruppe inne, eine Verpackungs- und Papiergruppe mit Aktivitäten in mehr als 30 Ländern und 25 700 Mitarbeitern. Zudem hatte Schäbinger verschiedene Managementaufgaben unter anderem bei Unilever und Beiersdorf übernommen. Er verfüge über eine vielfältige praktische Erfahrung in internationalen Konzernen, teilte das Unternehmen mit.

nn/wdn