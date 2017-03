Pfleiderer gewinnt renommiertes Ranking

NEUMARKT - Ein Jahr nach der Kapitalerhöhung und der Integration der ost- und westeuropäischen Geschäftsaktivitäten hat die Pfleiderer Group den a Wettbewerb "Listed Company of the Year" in der Kategorie: "Investor Relations" gewonnen.

Pfleiderer-Vorsitzender Rafał Karcz nahm die Auszeichnung im Teatr Wielki in Warschau entgegen. Foto: privat



Die Auszeichnung wird von der polnischen Tageszeitung Puls Biznesu und TNS Polska organisiert. Die Vergabefeier fand am Montag im Teatr Wielki in Warschau statt.

Der Wettbewerb "Listed Company of the Year" ist das älteste und prestigeträchstigste Ranking für den Kapitalmarkt. Die Bewertungen werden von rund 100 zufällig ausgewählten Maklern, Analysten und Anlageberatern vorgenommen.

Die von den Fachleuten bewerteten Kriterien sind unter anderen die Kompetenz des Vorstands, Entwicklungsperspektiven des Unternehmens und Beziehungen zu Investoren.

Durch ihre ehrliche Kommunikationspolitik und ihre proaktive Einstellung zur Nutzung traditioneller wie moderner Kommunikationswege bei den Beziehungen mit den Investoren erreichte die Pfleiderer Group den 1. Platz in der Kategorie "Investor Relations".

"Ich bin sehr stolz, dass wir für unsere intensive Kapitalmarktarbeit und unsere offene und transparente Informationspolitik, Anerkennung in Form dieses hervorragenden Preises erhalten haben", sagte Michael Wolff, Vorstandsvorsitzender der Pfleiderer Group.

